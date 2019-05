No aptos para el combate: EEUU rechaza sus nuevos autos de combate Oshkosh y Uzbekistán hace lo mismo (vídeo)

El país norteamericano llegó a la conclusión de que el nuevo vehículo blindado no es apto para el uso en operaciones militares. Al mismo tiempo, parece que Uzbekistán, uno de los operarios del Oshkosh, ya tiene una alternativa rusa para él.

En particular, La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos —GAO, por sus siglas en inglés— determinó en su informe que los vehículos blindados de la familia Oshkosh, son "operativamente ineptos".

Estaba previsto que estos vehículos blindados reemplazarían al ya mítico HMMWV en las operaciones militares llevadas a cabo por EEUU en distintas partes del mundo, pero ahora el proyecto está en peligro.

En el informe se destaca que el fabricante logró reducir el número de defectos de 14,6 por vehículo en 2016, a tan solo 1,3 en 2018.

No obstante, durante las pruebas de campo fueron detectadas "deficiencias significativas, cuya corrección pone en riesgo el diseño general".

Estas incluyen altas exigencias de mantenimiento, baja fiabilidad, así como problemas de seguridad. Por ello, los evaluadores de campo del Ejército de EEUU recomendaron que no se fabrique el vehículo hasta que no se resuelvan todos estos problemas y no sean reevaluadas las exigencias para el proyecto.

Mientras tanto, uno de los operarios extranjeros del Oshkosh, Uzbekistán, parece estar considerando nuevas alternativas para el vehículo estadounidense. Hasta hace poco el Ejército de este país de Asia Central solo contaba con los M-ATV, una de las variantes del Oshkosh.

No obstante, en el transcurso de un reciente desfile militar también se presentaron los Taifun-K rusos (minuto 0:46), que según la cantidad parecen estar ya al servicio de los militares de Uzbekistán.

También presentaron el vehículo turco Ejder Yalcin, cuya fabricación local ha sido acordada entre Uzbekistán y Turquía, dijo al medio Russkoe Oruzhie el experto militar Yuri Liamin.

