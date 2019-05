F-35: Canadá podría perder hasta 14.000 millones de dólares por ceder a la presión de EEUU

Según señaló la fuente, "las autoridades de EEUU nos declararon que no nos podían ofrecer garantías contractuales de beneficios económicos". El interlocutor de la agencia explicó que "un ofertante que no está dispuesto o no es capaz de firmar un contrato y garantizar los beneficios, todavía puede seguir la oferta y ser competitivo, pero obtendrá menos puntos en lo que respecta a los beneficios económicos".

En el 2018, la oficina del Pentágono encargada de los F-35 informó a Ottawa que la empresa estadounidense Lockheed no iba a participar en el proceso de licitación para la adquisición del caza de nueva generación canadiense si Canadá no cambie las reglas del ITB, que "contradecían" las reglas de beneficio industrial del consorcio de los países que participaban en el desarrollo de la aeronave.

Cabe señalar que el precio del contrato de compra de 88 nuevos cazas, firmado por la Fuerza Aérea de Canadá y Lockheed Martin, oscila entre los 11.100 y 14.100 millones de dólares. En cuanto a las características de rendimiento de la aeronave, solo alcanzan el 60% en una escala del 100%, según Ottawa.

Se espera que los cazas Super Hornet, Eurofighter Typhoon y Gripen, de Boeing, Airbus y Saab, respectivamente, compitan con Lockheed en el mercado canadiense.

Canadá lanzó la competición por la compra de 88 cazas F-35 en diciembre del 2017. Se espera que los suministros de las aeronaves comiencen a mediados del 2020, mientras que el contrato sería recompensado en el 2022.

En el 2012, el entonces auditor general canadiense, Michael Ferguson, criticó la decisión de Ottawa de adquirir 65 cazas F-35, alegando que Canadá había sido mal informada acerca del precio final de la aeronave, además expresó sus preocupaciones sobre la supuesta falta de competencia justa y transparencia. Las adquisiciones generaron un escándalo nacional en los medios de comunicación locales, algo que obligó a Ottawa —que era uno de los nueve países que participaron en el desarrollo de los F-35 y ganó más de 1.300 millones de dólares desde el 2012— a dar marcha atrás en su compromiso para adquirir los cazas.

El programa de desarrollo de los cazas de quinta generación F-35 Lockheed Martin —el programa armamentístico más caro de la historia— fue objeto de múltiples críticas tras el incumplimiento de las fechas límite y las miles de fallas técnicas detectadas, como las deficiencias en el interfaz del casco del piloto, la imposibilidad de reabastecimiento en vuelo del F-35A o problemas clasificados con el lanzamiento de misiles aire-aire AIM-120 y el empleo del armamento de ataque a tierra.

