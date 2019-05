Un politólogo asegura que EEUU intentará bloquear la expansión de la plataforma de Rusia en el Ártico

Este 5 de mayo, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo declaró que se siente preocupado por "las pretensiones rusas sobre las aguas internacionales" en el Ártico, así como por los planes de conectar la Ruta Marítima del Norte con el proyecto chino de la Ruta de la Seda Polar", pero al mismo tiempo aseguró que Estados Unidos quiere cooperar con Rusia en el Ártico.

"Tal declaración podría significar que Estados Unidos tratará de bloquear la solicitud rusa, los estadounidenses reclamarán sus derechos exclusivos en todas partes porque se consideran los más fuertes y capaces de establecer reglas que les beneficien", dijo Podberiozkin.

Agregó que "para los estadounidenses, el derecho internacional es una categoría abstracta".

© Sputnik / Sergei Mamontov Rusia se posiciona en el Ártico con apoyo de China y la hostilidad de EEUU y el Reino Unido

Señaló que tales declaraciones de Pompeo se parecen a los discursos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pretende firmar acuerdos, pero bajo sus propias condiciones.

"Trump y Pompeo no se oponen en principio a las organizaciones internacionales, pero se oponen fundamentalmente a que estas organizaciones obren con igualdad de derechos, no están en contra de la limitación de armamentos, sino en contra de aquellas restricciones que no son beneficiosas para Estados Unidos", añadió Podberiozkin.

A principios de abril, el jefe de la agencia rusa de recursos minerales (Rosnedra), Eugeni Kiselev, comentó que la respectiva subcomisión de la ONU concluyó que una parte de los territorios que se prevén incluir dentro de los límites ampliados de la plataforma continental, pertenecen geológicamente a las estructuras de la plataforma y del continente de Rusia.

En marzo pasado, el viceministro de Recursos Minerales, Denís Jrámov, dijo a Sputnik que la subcomisión de la ONU definió su postura respecto a la solicitud de Rusia de ampliar las fronteras del Ártico y afirmó que la decisión se daría a conocer ya en verano.

Rusia solicitó a la ONU la ampliación de las fronteras del Ártico en 2001, pero la solicitud fue declinada por falta de datos geológicos.

Las nuevas expediciones al Polo Norte, las exploraciones geológicas y geofísicas en el océano Glacial Ártico y los levantamientos batimétricos llevaron más de diez años.

Las reservas pronosticadas de hidrocarburos en las regiones en cuestión alcanzan los 4.900 millones de toneladas de combustible convencional.

De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para ampliar la plataforma se necesita probar la naturaleza continental de las estructuras geológicas adyacentes ubicadas en el lecho marino.