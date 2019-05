Un medio turco explica por qué EEUU se opone al suministro de los S-400 rusos al país

Según el autor del artículo, el área de conflicto de intereses más obvia son las tropas kurdas en el norte de Siria, consideradas por Turquía como grupos terroristas. Si se inicia una operación militar contra ellos, les resultará difícil a los estadounidenses brindarles el apoyo aéreo deseado a los kurdos, porque el riesgo de perder aviones debido a la presencia de los S-400 en la región aumentará drásticamente.

El alcance del sistema de defensa antiaérea ruso es de 400 kilómetros. El columnista turco vio cierto simbolismo en este hecho, ya que la plataforma continental del país se extiende a lo largo de 370 kilómetros en el mar Mediterráneo.

Ahora hay unas feroces disputas en torno a los recursos que se encuentran en el fondo de esta zona. Los países de la región aún no pueden ponerse de acuerdo sobre quién y bajo qué condiciones los explotará. La presencia de un moderno sistema de defensa antiaérea agregará peso a la posición de Turquía, según el periodista.

Al mismo tiempo, Fuat Ugur recuerda que las relaciones con EEUU comenzaron a deteriorarse desde hace mucho y el suministro de los S-400 es solo un episodio de una larga historia. En particular, durante la guerra en el golfo Pérsico en 1991, Turquía, a pedido de los estadounidenses, bloqueó el gasoducto a Irak, lo que le causó enormes pérdidas, pero no recibió ninguna compensación, señala el autor.