¿Envía Italia armas a Libia?

⛔️🚢 La Guardia costiera in #Libia e i salvataggi a colpi di mitra.



Secondo chi le ha diffuse, queste foto mostrerebbero la LCG di #Tripoli.



Pronta e attrezzata per un eventuale intervento di salvataggio in mare, con mitra e passamontagna. 🤷‍♂️#Libya pic.twitter.com/l999nNBpE9