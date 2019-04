Un senador estadounidense amenaza a Turquía por la compra de los misiles S-400 rusos

"Si el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, adquiere los sistemas antiaéreos S-400, EEUU impondrá sanciones a Ankara de acuerdo al proyecto de ley que presenté [al Congreso]", dijo Menéndez en entrevista con el periódico griego Kathimerini.

Las sanciones, agregó, "serán obligatorias".