EEUU no tiene nada como el torpedo ruso de 200 nudos: ¿se vuelve la guerra submarina "más ruidosa y mortal"?

Altamente clasificado, el Shkval fue prácticamente desconocido antes del final de la Guerra Fría y salió a la luz solo en la década de 1990. Propulsado por un motor de cohete, era capaz de alcanzar velocidades asombrosas de hasta 200 nudos por hora. Pero en un mundo donde la mayoría de los barcos y las armas subacuáticas llegaban a 50 nudos, ¿cómo lograron los ingenieros rusos un avance tan drástico en la velocidad?, se pregunta el autor.

Tradicionalmente, los torpedos utilizan hélices o chorros de agua para la propulsión, mientras que el Shkval usa un motor de cohete. Sin embargo, viajar por el agua crea grandes problemas de arrastre.

También te puede interesar: Conoce los detalles sobre los 'asesinos silenciosos' de la Flota del Pacífico de Rusia

El Shkval resuelve este problema retirando el agua de su camino. El torpedo redirige los gases de escape a la proa, lo que crea una fina burbuja de gas a su alrededor. Viajando a través de esta, el torpedo encuentra mucho menos resistencia, lo que le permite moverse a velocidades de hasta 200 nudos. A este fenómeno se lo conoce como supercavitación.

No obstante, este sistema hace que las maniobras de giro sean complicadas, ya que un cambio de rumbo forzará a una parte del torpedo a salir de la burbuja. Las primeras versiones del Shkval aparentemente tenían un sistema de guiado muy primitivo.