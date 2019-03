¿Se prepara China para combatir a los tanques rusos? (foto)

Los oficiales chinos no dieron ninguna explicación en cuanto a los usos que se le darán al 'T-90' ni las razones por las que eligieron este modelo en particular. No obstante, el medio señala que estas maquetas suelen usarse para probar los equipos de a bordo de los helicópteros y aviones de combate.

China army uses mock-up of T-90 tank for combat traininghttps://t.co/MlsmfDqono pic.twitter.com/9gj4itOLIq — Defence blog (@Defence_blog) 1 марта 2019 г.

Con ello, el medio ruso Rossiyskaya Gazeta destaca el hecho de que la maqueta del tanque lleva un camuflaje similar al que tienen los carros de combate de la India. Al fin y al cabo, el Ejército indio cuenta con más de mil unidades del avanzado T-90.

© REUTERS / Umit Bektas EEUU se prepara para el combate aéreo contra los cazas rusos Su-57 (foto)

El medio ruso también explica que, al parecer, la maqueta tiene un sistema de imitación de combate por láser. Estos sistemas son utilizados a menudo por el Ejército chino, puesto que previene accidentes y resulta más económico que disparar con proyectiles de verdad.

A día de hoy aún existen largos trayectos de la frontera entre la India y China que generan discrepancias territoriales entre los dos países. Parte de estos territorios disputados se encuentran en la provincia india de Cachemira, donde recientemente hubo altercados entre el Ejército indio y el pakistaní.

La práctica de imitar al 'potencial enemigo' es muy común en ciertos países. Así, EEUU cuenta con toda una escuadra de 'agresores': cazas estadounidenses pintados como los rusos.

Tema relacionado: Proyecto 'águilas rojas': cómo EEUU usó contra sí mismo aviones de la URSS