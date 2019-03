"Kim no tomó una decisión de renunciar a las armas nucleares y EEUU tendrá que aceptarlo"

WASHINGTON (Sputnik) — El líder norcoreano, Kim Jong-un, no ha tomado la decisión de renunciar a las armas nucleares, y Estados Unidos debe aceptarlo, declaró Toby Dalton, experto en no proliferación nuclear del Fondo Carnegie para la Paz Internacional.

"El problema estructural [de las negociaciones] aún persiste, Kim Jong-un no tomó una decisión estratégica de renunciar a las armas nucleares", dijo Dalton en una conferencia en Washington dedicada a la segunda cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte en Hanói.

Según el politólogo, Pyongyang "está asegurando sus riesgos" y EEUU tendrá que aceptarlo.

Dalton recordó que EEUU no es consecuente con sus obligaciones derivadas de acuerdos internacionales y que el asesor para la seguridad nacional de la actual Administración de EEUU, John Bolton, no es partidario de acuerdos armamentistas de beneficio mutuo.

"No hay un ni un solo acuerdo sobre control de armas que Bolton no quiera matar o no haya matado", afirmó.

En general, es difícil de caracterizar como un claro éxito o fracaso la cumbre en Hanói, opinó.

"La cuestión no es si existe una hoja de ruta para la desnuclearización, sino que son arriesgadas las cumbres para resolver problemas técnicos muy complejos, y para los intentos de avanzar en condiciones que requieren mucho tiempo. El problema es difícil, llevará tiempo resolverlo", concluyó.

Los días 27 y 28 de febrero se celebró en Hanói, capital de Vietnam,del presidente de EEUU, Donald Trump, y del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

La cumbre terminó antes de lo programado y sin acuerdo, aunque las partes quedaron en mantener más reuniones en el futuro.

Según el presidente estadounidense, Kim ofrecía desmantelar varios sitios nucleares en Corea del Norte a cambio de levantamiento de todas las sanciones de EEUU, mientras Trump insistía en desnuclearización total, algo a lo que no estaba dispuesto Pyongyang.

