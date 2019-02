Una fuerza que "desaparece": un alto general de EEUU alerta de las nuevas armas de Rusia

Los nuevos sistemas de armas revelados por Rusia en el 2018 no están cubiertos por el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas y EEUU podría tener dificultades a la hora de competir con estas armas en el futuro, afirmó el general de la Fuerza Aérea estadounidense John Hyten.

En su testimonio ante la Comisión de Servicios Armados del Senado, Hyten enfatizó que "ha estado preocupándose durante 10 años" por torpedos, misiles de crucero e hipersónicos que pueden volar en cualquier dirección. Según el general, este hecho representaría "una dificultad" para Washington.

"No tengo ningún problema en decir que puedo defender la nación hoy y pienso que el comandante que me suceda lo podrá hacer, pero me preocupo por las futuras generaciones", declaró.

El jefe del Comando Estratégico de Estados Unidos (STRATCOM) se refirió al dron submarino Poseidón y a los nuevos misiles de crucero e hipersónico que, según Washington, no están cubiertos por el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas o Nuevo Start que expirará en el 2021.

El militar aseveró que apoya el Nuevo Start y señaló que a él le gustaría que Moscú y Washington prolongaran este tratado hasta el 2026 y su texto cubriera los nuevos sistemas de armas.

Además, Hyten explicó la diferencia de capacidades de los misiles balísticos e hipersónicos, subrayando que los sensores actuales de EEUU pueden detectar y localizar todos los misiles durante su lanzamiento. Sin embargo, los misiles hipersónicos después de eso "desaparecen y los militares del país norteamericano no puede verlos hasta el impacto".

El Artículo V del Nuevo Start provee el mecanismo para plantear la cuestión acerca de los nuevos tipos de armas estratégicas si una de las partes piensa que estas han aparecido en el arsenal de la otra. Hasta ahora no hubo ni una sola evidencia de que EEUU hubiera invocado esta disposición del tratado en relación a las nuevas armas de Rusia. En vez de eso, Washington optó por retirarse unilateralmente del Tratado INF sobre misiles de corto y mediano alcance, firmado en 1987.

Una parte del testimonio de Hyten estuvo dedicada al problema de los gastos. El militar estadounidense expuso las razones para gastar billones de dólares en la modernización del actual arsenal nuclear de EEUU, incluida su triada: bombarderos de largo alcance, misiles basados en tierra y submarinos.

"Considero nuestras capacidades nucleares, nuestra triada y nuestro programa de modernización como capacidades necesarias para defender a esta Nación. Nosotros tenemos que defendernos contra una amenaza más existencial, Rusia y China, cuyas capacidades representan este tipo de amenaza", declaró.

Aunque los contadores gubernamentales estimaron que la revisión podría costar más de 1 billón de dólares para los años 30 del siglo XXI y los representantes del Partido Demócrata consideran que la modernización podría ser muy cara, Hyten insistió en que el programa de modernización de armas es esencial para EEUU.

"Incluso a la tasa más alta, será aproximadamente un 6% de todo el presupuesto de defensa. Pienso que podemos permitirnos esta seguridad", declaró.