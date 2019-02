Polonia comprará lanzacohetes múltiples estadounidenses Himars

"El miércoles firmaremos un acuerdo con el Gobierno de EEUU para el suministro de los sistemas de misiles Himars", dijo Blaszczak.

El ministro aclaró que Polonia pagará 414 millones de dólares por 20 sistemas Himars.

© AFP 2018 / Nicolas Asfouri El expresidente polaco no ve sentido en una base militar de EEUU en Polonia

Por su parte, el senador ruso Oleg Morózov advirtió la región de Kaliningrado se encuentra dentro de ese límite de hasta 300 kilómetros.

"Sin duda, esta decisión está conectada no solo y no tanto con asuntos militares, además, una división no resuelve nada, pero es una forma de juramento de lealtad a la OTAN y Estados Unidos, una confirmación del curso antirruso, ya que es difícil imaginar otros objetivos potenciales para estos misiles fuera de la región de Kaliningrado", explicó el senador.

Según él, decisiones de ese tipo no hacen que Europa se convierta en una zona "más segura".

Himars es un sistema de lanzamisiles múltiple de alta movilidad que es capaz de alcanzar objetivos a una distancia de 300 kilómetros; el lanzador se coloca en un camión blindado ligero.

Ese tipo de sistemas estadounidenses se utiliza en los Ejércitos de varios países de la OTAN.

Anteriormente, el Departamento de Estado norteamericano avaló la posible venta de 20 sistemas Himars a Polonia por 655 millones de dólares.