Proyecto 'águilas rojas': cómo EEUU usó contra sí mismo aviones de la URSS

El proyecto, cuyo nombre oficial era 'Constant Peg', se mantenía en secreto y funcionó de 1978 a 1988. En el transcurso de esa década se llevaron a cabo más de 15.000 vuelos de combate y se completó la formación de 6.000 pilotos para luchar contra los cazas MiG-17, MiG-21 y MiG-23.

La actividad de las 'águilas rojas' se centraba en proporcionar una experiencia realista de combate aéreo a los pilotos estadounidenses. Por esta razón manejaban distintos cazas de fabricación soviética.

Uno de los mayores retos era formar a la escuadra, puesto que los aviones de la URSS eran difíciles de conseguir. Según explicó en el documental uno de los comandantes de la escuadra, el coronel Gail Peck, todo comenzó durante la Guerra de Vietnam, cuando EEUU logró hacerse con varios cazas MiG.

"Averiguamos cómo funcionaban y sus aspectos técnicos. Luego nuestros pilotos de pruebas se pusieron a los mandos para averiguar lo rápidos que eran, la altitud que podían alcanzar y evaluar su maniobrabilidad", dijo Peck.

Un aeródromo secreto en el campo de pruebas de Tonopah, cerca de la base aérea de Nellis, fue construido especialmente para la escuadra. Los ingenieros estadounidenses tuvieron que poner en marcha una dura labor de ingeniería inversa para mantener las aeronaves en ausencia de partes de repuesto.

Según afirmó Don Lyon, uno de los máximos responsables de mantenimiento, la mayoría de los aviones no estaban en condiciones de volar, así que había que hacer mucho trabajo para que estuvieran operativos.

"Una cosa es luchar contra un caza, pero otra bien diferente combatir contra un caza que no has visto nunca y del que no conoces sus capacidades. Es una historia radicalmente distinta", dijo Lyon.

Gail Peck agregó que se dibujó la incredulidad en los rostros de los pilotos estadounidenses al ver los cazas soviéticos, puesto que nunca los habían visto volar en la vida real.

El nivel de secretismo era tan alto que los pilotos involucrados en el proyecto disimulaban su pertenencia a las Fuerzas Aéreas. Así, se dejaban crecer las barbas y el pelo para no parecer pilotos y evitar así cualquier atención innecesaria.

Por su parte, el que fue el comandante de 'Constant Peg' entre 1985 y 1987, John Manclark, dijo que la escuadra tenía a su disposición 26 cazas, principalmente los MiG-21 y MiG-23, informa el medio The National Interest.

Aunque sea muy breve, el documental muestra un gran número de imágenes únicas de los vuelos de los cazas soviéticos al lado de los aviones estadounidenses.

