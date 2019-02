Helicópteros militares 'asaltan' el centro de Los Ángeles (vídeos)

No obstante, no perdieron la compostura y sacaron sus celulares para grabar unas imágenes insólitas de lo que estaba ocurriendo. Según explica el columnista del medio The Drive, Joseph Trevithick, se trata de ejercicios reales de las Fuerzas de Operaciones Especiales.

Trevithick explica que es la primera vez que se pudo ver cómo los helicópteros MH-6 Little Bird ('pájarito', en inglés) vuelan a una altitud tan baja durante un entrenamiento de combate urbano. La hazaña impresiona aún más dada la lluvia y el fuerte viento que hubo durante las maniobras.

Aparte de los 'pajaritos' también participaron en los ejercicios los 'halcones negros' MH-60 Black Hawk, uno de los cuales aterrizó en plena calle para recoger a varios efectivos que salieron de un edificio.

Los equipos de varias cadenas de noticias locales pudieron ver con antelación cómo estos mismos helicópteros desembarcaron a los militares sobre los tejados de varios edificios para que llevaran a cabo simulacros dentro de ellos, informa el columnista.

El Regimiento Aéreo 160 de las Fuerzas Especiales del país norteamericano aclaró que está especializado precisamente en este tipo de operaciones para transportar a los efectivos directamente hasta sus objetivos.

Por esta razón es tan adecuado el diminuto tamaño del MH-6 para este regimiento, puesto que gracias a sus dimensiones puede llegar a lugares donde máquinas de mayor tamaño no tienen acceso.

En un comunicado, el Departamento de Policía de Los Ángeles informó sobre los ejercicios que se llevarían a cabo el 4 de febrero y que habría más maniobras por distintas partes de la ciudad hasta el 9 de febrero.

