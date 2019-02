Expertos de EEUU se niegan a creer que los submarinos rusos impidieron un ataque británico en Siria

Casi un año después del incidente, algunos expertos estadounidenses todavía no pueden entender cómo dos submarinos rusos —no de la última modificación— neutralizaron el 'avanzado' sumergible británico sin dejarle apoyar un ataque contra Siria. Los expertos del diario The National Interest se encogen de hombros y se niegan a aceptar el hecho.

En abril de 2018, se informó que el submarino de la Armada británica no pudo ejecutar la orden para realizar un ataque contra el territorio sirio. El periódico The Times comunicó con referencia al ente militar real que el submarino HMS Astute iba a lanzar misiles de crucero desde el este del Mediterráneo, pero dos submarinos rusos Varshavianka (Kilo, según la clasificación de la OTAN) o Paltus impidieron el ataque.

© AFP 2018 / Andy Buchanan ¿Ocultan algo? Surge otra versión del fracaso del ataque del submarino británico contra Siria

El juego del gato y el ratón duró varios días hasta que los submarinos rusos llevaron al británico a una trampa sin que pudiera alcanzar la posición para realizar el ataque.

El autor del artículo para el diario The National Interest Michael Peck admite que Rusia sabía que iba a realizarse un ataque y podía enviar los submarinos para interceptar el HMS Astute. Además reconoce que los submarinos diésel del tipo Varshavianka tienen una ventaja en las aguas costeras y son mucho menos ruidosos que el británico. Sin embargo, el hecho de que los submarinos rusos vencieran al británico les parece increíble a los expertos estadounidenses.

Tema relacionado: ¿Quién se atreve a 'jugar al gato y al ratón' con los submarinos rusos en Siria?

"Los Kilos tienen un diseño de gran éxito, pero es un diseño de la Guerra Fría que zarpó por primera vez en 1980", observa el autor.

Al oficial de submarinos retirado de la Marina de EEUU Bryan Clark le costó creer que los submarinos rusos habían localizado al Astute.

"El Kilo no está diseñado para la guerra antisubmarina y tiene un sistema sonar pasivo de diseño antiguo. Está hecho principalmente para atacar buques de superficie con misiles, torpedos u objetivos en tierra con misiles de crucero. Además, como submarino diésel, tampoco puede seguir el ritmo de un submarino nuclear durante más de 2 o 3 horas sin cargar sus baterías".

"Si los rusos usaron un sonar activo, podían haber tenido suerte y haberlo detectado. Aunque es dudoso que pudieran rastrearlo durante un período sostenido", agregó el oficial.

También te puede interesar: Descubre cuál es el submarino ruso "más avanzado de su especie", según un medio estadounidense

A su vez, Nick Childs, experto naval del Instituto internacional británico de Estudios Estratégicos confirmó que el submarino, que había fracasado en completar la misión de combate, es uno de los más potentes de la Marina británica. Sin embargo, tampoco quiso reconocer la eficacia de las tácticas de los submarinos rusos. El experto sugirió que el propio Londres, por alguna razón, se había negado a apoyar el ataque de EEUU.

El pretexto para el ataque contra Siria en abril del año pasado, llevado a cabo por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, fue la supuesta producción de armas químicas en el territorio sirio. Entonces la primera ministra británica, Theresa May, aseguró que no hay duda de que el Gobierno sirio era el culpable. Sin embargo, los expertos de la OPAQ no lograron encontrar evidencias ni confirmar la presencia de armas químicas en las tropas sirias.

Además: "No en mi nombre": la red 'se rebela' contra los planes de May de bombardear Siria