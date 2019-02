¿Cuál es la base de la paz mundial? Diez tratados internacionales que limitan el uso de armas

Varios expertos creen que esto pondría en peligro todo el sistema de disuasión nuclear que ha existido durante varias décadas. El periódico ruso Vedomosti relata cómo se construyó el sistema.

1. Tratado de No Proliferación Nuclear

Cuándo fue firmado

© Sputnik / Anton Denisov Rusia y EEUU abordan colaboración en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear

Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de junio de 1968 y abierto a la firma el 1 de julio de 1968. Entró en vigor el 5 de marzo de 1970.

Quién lo firmó

Cinco potencias nucleares: la URSS, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y China. Otros 190 Estados también participan.

Plazo de validez

Indefinido

Importancia

Los Estados poseedores de armas nucleares se han comprometido a no transferir ni ayudar a otros Estados a desarrollar o adquirir esas armas, sino a tratar de reducir y, en última instancia, destruir sus arsenales. Los Estados partes no poseedores de armas nucleares se han comprometido a no fabricar ni adquirir esas armas.

Deficiencias

La India, Pakistán e Israel no han firmado el Tratado y posteriormente llegaron a poseer armas nucleares. Otra potencia nuclear, Corea del Norte, ha anunciado su retirada del Tratado.

2. Tratado sobre Misiles Antibalísticos

Firmado

© Sputnik / Mikhail Klimentiev Putin, preocupado por las actuaciones de EEUU en los tratados sobre el control de armas

26 de mayo de 1972 en Moscú.

Por quién

Leonid Brézhnev, el entonces líder de la URSS, y el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Ratificado por ambos países.

Plazo de validez

Ilimitado. Podría ser terminado por cualquiera de las partes en cualquier momento. El 13 de diciembre de 2001, el presidente George W. Bush anunció la retirada unilateral de Estados Unidos del Tratado.

Importancia

Las partes se negaron a construir, probar o desplegar sistemas o componentes de defensa antimisiles. Desde julio de 1974, el protocolo adicional al Tratado permitía tener un solo sistema de este tipo. La URSS desplegó su sistema de defensa antimisiles alrededor de Moscú y Estados Unidos, en Grand Forks, en Dakota del Norte.

El cumplimiento de estas obligaciones hacía inevitable que la URSS y Estados Unidos fueran mutuamente destruidos en caso de una guerra nuclear entre ellos. La amenaza de destrucción mutua se ha convertido en la base del concepto de disuasión nuclear.

Deficiencias

El Tratado ha privado a los dos Estados de la posibilidad de crear sistemas de protección contra los ataques con misiles de terceros países.

3. Tratado de Limitación de Armas Estratégicas (SALT-1)

Firmado

El 26 de mayo de 1972 en Moscú.

Quién lo firmó

El líder de la URSS, Leonid Brézhnev, y el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Ratificado por ambos países.

Plazo de validez

Indefinido

Importancia

Fue el comienzo de un proceso llamado conocido como 'détente'. Por primera vez, Moscú y Washington declararon su intención de detener la carrera de armamentos nucleares. El Tratado limitó el número de ojivas nucleares, misiles balísticos y lanzadores de ambas partes al nivel en que se encontraban entonces. También preveía la adopción de nuevos misiles balísticos colocados en submarinos en estricta conformidad con el número de misiles balísticos terrestres obsoletos.

Deficiencias

Estados Unidos mantuvo una ventaja significativa en el número de bombarderos capaces de llevar ojivas nucleares.

4. Tratado de Limitación de Armas Estratégicas (SALT-2)

Firmado

El 18 de junio de 1979 en Viena.

Por quién

El líder de la URSS, Leonid Brézhnev, y el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Ratificado por la URSS.

Plazo de validez

Indefinido

Importancia

Por primera vez, la URSS y Estados Unidos acordaron no solo limitar sino también reducir las armas nucleares.

El acuerdo limitó el número de lanzadores estratégicos (misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos submarinos y bombarderos pesados) a 2.400, y para el 1 de enero de 1981, las partes se comprometieron a reducir su número a 2.150.

Deficiencias

Debido a la introducción de tropas soviéticas en Afganistán, el Tratado no fue ratificado por el Senado de Estados Unidos, aunque sus disposiciones fueron respetadas por ambas partes.

5. Tratado sobre la eliminación de los misiles de mediano y corto alcance (INF)

Firmado

© Sputnik / Natalia Seliverstova Moscú publica foto de una planta en EEUU que fabrica misiles proscritos por el Tratado INF

8 de diciembre de 1987, en Washington, D.C.

Por quién

El líder de la URSS, Mijaíl Gorbachov, y el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Ratificado por ambos países.

Plazo de validez

Indefinido. Cada una de las partes tiene derecho a abandonar el Tratado, lo que se debe notificar a la otra parte con al menos seis meses de antelación. Las obligaciones del contrato se cumplieron en junio de 1991.

Importancia

El Tratado preveía la destrucción por las partes de todos los misiles terrestres existentes con un alcance de 500 a 5.500 kilómetros en un plazo de tres años, así como una verificación mutua. La URSS destruyó 1.846 sistemas de misiles (aproximadamente la mitad de los cuales eran misiles que no estaban en servicio activo); EEUU destruyó 846 sistemas, incluidos los misiles desplegados en Europa Occidental.

En 2018, Estados Unidos declaró que podría retirarse del acuerdo. En su opinión, el alcance del nuevo misil de crucero 9M729 ruso supera el límite de 500 km establecido por el Acuerdo. Rusia no está de acuerdo con estas acusaciones.

Deficiencias

El tratado bilateral no preveía la destrucción de misiles similares por otros Estados poseedores de armas nucleares de la OTAN —el Reino Unido y Francia-. China no es parte en el Tratado, como tampoco lo son otros países que posteriormente llegaron a poseer misiles nucleares de mediano y corto alcance.

6. Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa

Firmado

© AFP 2018 / Joe Klamar La OSCE aboga por iniciar conversaciones sobre control de armas en Europa

El 19 de noviembre de 1990 en París.

Por quién

Jefes de 16 Estados miembros de la OTAN y de seis Estados miembros de la Organización del Pacto de Varsovia —el bloque soviético-.

Plazo de validez

Indefinido

Importancia

El Tratado establecía el equilibrio entre las fuerzas armadas convencionales (no nucleares) de los miembros de la OTAN y el bloque soviético a un nivel reducido y limitaba las posibilidades de estacionar armas convencionales a lo largo de la línea de contacto entre los bloques. Esto reducía la amenaza de un ataque sorpresa y la posibilidad de ofensivas a gran escala en Europa.

Deficiencias

El colapso de la Organización del Pacto de Varsovia y la ampliación de la OTAN llevaron a la necesidad de cambiar los parámetros del tratado. En 1999, en Estambul una versión adaptada del Tratado fue firmada. Esta versión suponía pasar de la estructura de bloques a los niveles nacional y territorial de cada Estado.

No obstante, el acuerdo sobre la adaptación del Tratado no fue ratificado por los países de la OTAN con el pretexto de que las tropas rusas se habían quedado en Transnistria. A su vez, el 13 de julio de 2007, el presidente ruso, Vladímir Putin, firmó el decreto sobre la suspensión del Tratado.

7. Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START I)

Firmado

30-31 de julio de 1991 en Moscú.

Por quién

Los presidentes de la URSS y de EEUU, Mijaíl Gorbachov y George H. W. Bush.

Plazo de validez

Desde el 5 diciembre de 1994 hasta el 4 diciembre de 2009.

Importancia

Por primera vez, la URSS y Estados Unidos acordaron una reducción significativa de las armas nucleares y el control mutuo sobre el cumplimiento de las obligaciones.

Cada una de las partes se comprometió, siete años después de la entrada en vigor del Tratado, a no poseer más de 6.000 ojivas nucleares. En realidad, de acuerdo con las 'reglas de compensación' de ojivas que se encuentran en los bombarderos pesados, la URSS podía disponer de unas 6.500 ojivas, y EEUU, de 8.500.

El 6 de diciembre de 2001, Rusia y Estados Unidos anunciaron haber cumplido con sus obligaciones bajo el Tratado START I.

Deficiencias

La aplicación de los acuerdos se vio obstaculizada por el colapso de la URSS, ya que las armas nucleares también se encontraban en otras antiguas repúblicas soviéticas. El 23 de mayo de 1992, Rusia, Estados Unidos, Ucrania, Kazajistán y Bielorrusia firmaron un protocolo adicional, bajo el cual las tres antiguas repúblicas soviéticas se unieron al tratado. Todas las armas nucleares en su territorio estaban sujetas a destrucción o transferencia bajo control ruso.

8. Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START II)

Firmado

© Sputnik / Mikhail Voskresensky Vicecanciller: EEUU busca presionar a Rusia con futuro incierto del START

El 3 de enero de 1993 en Moscú.

Por quién

Los presidentes ruso y estadounidense, Borís Yeltsin y George H. W. Bush.

Plazo de validez

El Tratado fue ratificado por el Congreso de Estados Unidos en 1996 y por la Asamblea Federal de Rusia, en el 2000. Al mismo tiempo, Rusia se reservó el derecho a retirarse del Tratado en caso de que Estados Unidos se retirara del Tratado sobre Misiles Antibalísticos. El 14 de junio de 2002, EEUU anunció su retirada del Tratado sobre Misiles Antibalísticos y, en respuesta, Rusia anunció su negativa a aplicar el START II.

Importancia

El Tratado preveía la reducción más significativa de los arsenales nucleares de las principales potencias nucleares de la historia casi a la mitad. Rusia y Estados Unidos se comprometieron a reducir el número de sus ojivas en portadores estratégicos hasta una cantidad que oscilaba entre 3.000 y 3.500, entre otras cosas.

Deficiencias

El compromiso de destruir todos los misiles con ojivas nucleares creó una ventaja para Estados Unidos: esos misiles eran la columna vertebral de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia.

9. Tratado de Reducciones de Ofensivas Estratégicas (SORT)

Firmado

© AP Photo / Phil Sandlin La UE insta a EEUU y Rusia a prolongar el tratado de reducción de armas estratégicas

El 24 de mayo de 2012 en Moscú.

Por quién

Los presidentes Vladímir Putin y George W. Bush. Ratificado por ambos países.

Plazo de validez

Del 1 junio del 2003 al 31 diciembre del 2012. Debido a la entrada en vigor del acuerdo START-3, dejó de ser válido el 5 de febrero de 2011.

Importancia

El Tratado limitaba el número de ojivas nucleares en estado de alerta a una cantidad de entre 1.700 y 2.200 para cada parte.

Deficiencias

El Tratado no estipulaba las condiciones para una verificación mutua continua, ni exigía una reducción de armamentos (las ojivas podían colocarse en una instalación de almacenamiento y luego devolverse a los portadores). La ausencia de una prohibición del despliegue de misiles balísticos de reentrada múltiple e independiente fue beneficiosa para Rusia, pero fue criticada en Estados Unidos.

10. Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III)

Firmado

El 8 de abril de 2010 en Praga.

Por quién

Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Dmitri Medvedev y Barack Obama. Ratificado por ambas partes.

Plazo de validez

Del 5 de febrero de 2011 al 4 de febrero de 2021 con una posible prórroga de cinco años.

Importancia

Sustituyó los acuerdos START I y SORT. Rusia y EEUU se comprometieron a reducir y limitar el número de armas estratégicas ofensivas desplegadas y no desplegadas. En particular, reducir a 700 el número de aviones estratégicos desplegados en cada lado y a 1.550, el número de ojivas sobre ellos. Las partes acordaron un mecanismo para la verificación mutua del cumplimiento de las obligaciones.

Rusia y Estados Unidos anunciaron que habían alcanzado el nivel prescrito del tratado de 1.550 ojivas desplegadas a principios de 2018.

Deficiencias

No se conocen.