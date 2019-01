El 'hombre de hierro' ruso: las capacidades del innovador exoesqueleto militar (fotos)

El dispositivo mecánico repite las articulaciones dorsales, de pelvis y de piernas de una persona y está diseñado para preservar las capacidades físicas del militar. El exoesqueleto protege las articulaciones y la columna vertebral, alivia la carga sobre el sistema musculoesquelético, cuando uno lleva cargas pesadas y reduce la fatiga muscular. En términos generales, se trata de unas piernas y una espalda adicionales que llevan la carga principal.

© Sputnik / Ilya Pitalev El exoesqueleto de GB Engineering

Probado en Siria

El exoesqueleto se desarrolló a petición de las tropas de ingeniería para los operadores de robótica y los combatientes de la ingeniería de asalto y las unidades de zapadores, explicó a Sputnik Serguéi Smagliuk, director general de GB Engineering.

"Ya lo han probado nuestros ingenieros militares en Siria. Por ejemplo, un oficial en el exoesqueleto estuvo llevando un mando de control de 35 kilos del sistema de desminado robótico Uran-6 durante nueve horas y casi no se cansó", observó.

El dispositivo cuenta con una movilidad total: puede agacharse, dar la vuelta, caminar a paso ligero e incluso correr. El exoesqueleto se pone por encima del uniforme o el chaleco antibalas. Se ajusta a la estatura una vez y no requiere mantenimiento ni otros ajustes. No obstruye, no se moja y perdona los errores, aseguró el director de la empresa.

Hombre arsenal

Se tarda no más de una semana en aprender a usar el exoesqueleto, y solo un minuto y medio en ponérselo. Pesa solo siete kilos: está hecho de metales ligeros y fibra de carbono de la producción rusa.

© Sputnik / Ilya Pitalev El exoesqueleto de GB Engineering

El dispositivo le permite transportar a una persona hasta 70 kilos de carga en una plataforma especial ubicada detrás de los hombros. Puede ser una mochila de asalto, un lanzagranadas automático, un compañero herido e incluso un mortero de 82 mm.

© Sputnik / Natalia Seliverstova El exoesqueleto militar ruso pasa con éxito su primer ensayo

"En cuanto el Ministerio de Defensa [de Rusia] apruebe el exoesqueleto, comenzaremos las negociaciones con otros departamentos", señaló Serguéi Smagliuk.

Las unidades de ingeniería de la Guardia Nacional de Rusia (Rosgvardia) ya están interesadas en este producto. Además, los empleados de las fuerzas especiales del Servicio Federal de Rusia (FSB) ya han hecho unas pruebas.

"Trajeron dos escudos, uno de entrenamiento y otro más pesado de combate. El agente se puso un exoesqueleto con un sistema especial para el escudo y le entregamos uno de combate. Corrió con él y dijo: 'Ahora pásenme el de combate'. Le pareció tan ligero que pensó que era un escudo de entrenamiento", contó el director de GB Engineering.

Además: Combate de nueva generación: Rusia equipa a sus soldados con exoesqueletos (foto)

Cuestión de batería

El exoesqueleto para las tropas de ingeniería entrará en producción en masa muy pronto. Como parte del programa estatal de armamentos hasta 2027, el Ejército recibirá cientos de dispositivos de este tipo. Los compradores extranjeros también están interesados en este producto, pero recibirá un pasaporte de exportación solo después de ser puesto en servicio de las tropas rusas.

© Foto : Skolkovo Los 'creadores' del futuro de muchos países se reúnen en Rusia

La empresa GB Engineering está constantemente estudiando opciones para mejorar el exoesqueleto. En el futuro, se prevé hacer los elementos del exoesqueleto de aluminio blindado, lo que mejorará aún más la protección del soldado. Además, se planea equipar la estructura con elementos piezoeléctricos. Esto permitirá cargar otros equipos al caminar: walkie-talkie, tableta del comandante, navegador Glonass, etc.

El futuro de esta tecnología son los exoesqueletos activos de servomotores. "Esto ya será mucho más parecido a las ideas de las películas de ciencia ficción", explicó Smagliuk.

"Este tipo de equipos aumentarán la fuerza y ​​la velocidad del soldado. Pero en ninguna parte del mundo se ha logrado solucionar el problema de la fuente de energía. En cuanto se encuentre una solución, al día siguiente comenzará el auge de los exoesqueletos de diseños y propósitos más diferentes".

Mientras tanto, hoy la empresa está considerando la idea de alimentar un exoesqueleto activo desde una red de a bordo, por ejemplo, de un camión. Un automóvil llega con municiones, el soldado se pone el traje, conecta el cable a la batería del automóvil y continúa con la descarga. Este proyecto podría ser útil para unidades logísticas, opinó Smagliuk.

También te puede interesar: Made in Russia: el primer exoesqueleto industrial ruso pasa las pruebas (fotos)

Es posible que el primer exoesqueleto ruso producido en serie también se adapte para el uso civil. Por ejemplo, sería útil para los trabajos de construcción bajo tierra, donde hay que llevar cargas pesadas y herramientas, como la construcción del metro y la minería.