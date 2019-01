Expertos rusos inspeccionarán instalación militar estadounidense en Alemania

"En correspondencia con el Documento de Viena de 2011 sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad, un grupo de inspectores rusos tiene previsto visitar una instalación militar de las Fuerzas Armadas de EEUU en territorio de Alemania, la visita se realizará el 22 de enero de 2019 en el transcurso de un día", afirmó.

© Sputnik / Igor Zarembo Inspectores españoles visitarán regimiento de tanques ruso del 22 al 24 de enero

Según el funcionario, estas visitas se realizar para verificar la información sobre las fuerzas militares y planes de emplazamiento de los principales sistemas de armas y equipamiento militar.

Los inspectores rusos visitarán la instalación militar en el lugar de su emplazamiento habitual.

Además recibirán información de la comandancia respecto a las tropas, los principales sistemas de armamentos y equipamiento y técnica especializada.

El Documento de Viena de 2011 obliga a los Estados participantes a aceptar inspecciones de otros Estados participantes para confirmar que no están teniendo lugar actividades militares no notificadas en las áreas determinadas en que se pueda sospechar que tales actividades pudiesen tener lugar, y visitas de evaluación, para comprobar sobre el terreno si la información facilitada en el intercambio anual de información militar es o no correcta.