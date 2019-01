El Congreso contra Trump: "¡Basta! No vamos a financiar el programa de 'Star Wars 2'"

El 17 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva estrategia para un sistema de defensa de misiles más agresivo basado en el espacio. Según el plan, el Pentágono debería expandir la tecnología de defensa al espacio para detectar, rastrear y destruir rápidamente los misiles enemigos.

Mientras tanto, la subsecretaria de Estado de EEUU para el Control de Armas y la Seguridad Internacional, Andrea Thompson, anunció los planes de Washington de comenzar a retirarse del Tratado INF en febrero.

En respuesta, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, acusó a sus homólogos estadounidenses de ignorar las propuestas constructivas de Moscú, y también declaró que mantienen "una posición preestablecida basada en el ultimátum".

— Dada la actual situación mundial, ¿cuán adecuados son los planes de Washington para un sistema de defensa de misiles más agresivo basado en el espacio?

— Esto podría verse como un intento de asignar más fondos del presupuesto de defensa a la investigación de armas espaciales. Sin embargo, será difícil obtener el apoyo de los miembros de la Cámara de Representantes, que ahora está bajo el control de los demócratas, ya que esto es muy similar a la retirada de otro acuerdo internacional, en este caso el Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967, que prohíbe el uso militar del espacio ultraterrestre.

Además, se pueden añadir otros acuerdos y tratados internacionales de los que la Administración Trump sacó a EEUU. Creo que los demócratas dirán algo como: "¡Basta! No vamos a financiar este programa de 'Star Wars 2'". (La Iniciativa de Defensa Estratégica fue un programa propuesto por el presidente Ronald Reagan el 23 de marzo de 1983 y se conoció popularmente como 'Guerra de las Galaxias' o 'Star Wars').

— El objetivo de la estrategia es proteger a EEUU de las amenazas existentes, empezando por Corea del Norte e Irán. ¿Tienen Teherán y Pyongyang algún deseo enfrentarse con EEUU?

— No. Donald Rumsfeld usaba ese argumento aún antes de convertirse en secretario de Defensa bajo George W. Bush. Fue responsable del desarrollo de misiles balísticos tipo 'Star Wars', y se le ocurrió la idea de que Estados Unidos necesita un programa para desarrollar misiles interceptores balísticos, llamado 'Star Wars 2'. Cuando llegó a ser secretario de Defensa, este proyecto se convirtió en una prioridad; Irán y Corea del Norte fueron utilizados para justificar su necesidad.

Pero no es nada serio. Cuando hablan de crear un sistema de este tipo, se refieren a Rusia y China, pero no a Irán y Corea del Norte, que no tienen sistemas de despliegue de armas nucleares intercontinentales que amenacen a Estados Unidos.

— Si se aprueba el proyecto, ¿cuándo se podría implementar un sistema de este tipo?

— Llevará años desarrollar un sistema como éste. Sin embargo, el secretario de Defensa en funciones, Patrick Michael Shanahan, es un representante del 'lobby' de armas: trabajó para la corporación armamentística Lockheed Martin. Creo que intentará que sus amigos de la industria de defensa se beneficien del proyecto.