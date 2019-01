Un general alemán prefiere ver los cazas Tornado en un museo

Es alarmante que, junto al más moderno Eurofighter, este cazabombardero constituya la base de las Fuerzas Aéreas de Alemania y el Ministerio de Defensa germano aún no posea un reemplazo para el Tornado, explica el medio.

Estas máquinas están al servicio del Ejército alemán desde 1980 y, según los planes del Ministerio, está previsto que sigan volando hasta 2025, que es cuando deberían ser reemplazados por otros.

No obstante, Die Welt señala que estos planes podrían no hacerse realidad, puesto que, por controversias políticas, el Ministerio de Defensa de Alemania aún no ha tomado una decisión sobre el aparato que ocupará el lugar del Tornado.

Por una parte, las Fuerzas Aéreas están a favor de la compra de cazas estadounidenses, pero, por otra, el consorcio Airbus recuerda que la adquisición de cazas europeos será beneficiosa para la industria de la aviación.

Entretanto, los problemas relativos al uso de los Tornado siguen amontonándose. En primer lugar está el coste de operar estas aeronaves, que sigue creciendo debido a su excesivo tiempo en servicio. Además, se hace cada vez más difícil encontrar piezas de repuesto.

También está la reticencia de las entidades responsables de proporcionar formación a los pilotos de los Tornado. Desde 2017, tan solo un piloto y cuatro copilotos tuvieron la oportunidad de recibir dicha formación, afirma el medio.

El inspector de la Luftwaffe —la Fuerza Aérea alemana—, teniente general Ingo Gerhartz, dijo que preferiría ver a los Tornados solo en un museo de la historia militar y subrayó lo importante que es encontrar una solución para este problema, señala el medio.

El cazabombardero Panavia Tornado fue desarrollado a principios de la década de los 70 por los especialistas de la compañía germana Messerschmitt-Bölkow-Blohm en cooperación con British Aerospace y con la participación de la italiana Alenia Aeronautica.

El Panavia Tornado participó en operaciones militares en los Balcanes y en Irak. Además, dicha aeronave porta armas nucleares.

