EEUU "no necesita" una base militar en Polonia

El despliegue de la base militar estadounidense en Polonia, ya apodada Fort Trump, es una mala idea tanto para EEUU como para Europa, opina el experto Doug Bandow en su columna para la revista estadounidense The National Interest.

El Pentágono tiene numerosas bases en "diferentes países, culturas y economías"; sin embargo, una nueva instalación en Polonia no tendría mucho sentido desde el punto de vista militar, ya que este país europeo "no defiende a EEUU" ni contribuye al presupuesto militar del país norteamericano, de acuerdo con Bandow.

En cuanto a la hipotética 'amenaza rusa', "nadie espera que Rusia invada Polonia".

"Aunque Putin es un líder autoritario, eso no lo hace estúpido", señaló el columnista estadounidense.

El experto subrayó que Europa es capaz de defenderse por sí sola, ya que tiene una economía comparable a la de EEUU y mayor población.

Según el columnista, el despliegue de Fort Trump aumentaría las tensiones entre Washington y Moscú, ya que Rusia sí tiene motivos para preocuparse, en particular por la expansión de la OTAN hacia sus fronteras, el desmembramiento de Serbia —un viejo aliado de Moscú— o la ayuda militar de Washington a los adversarios de Rusia.

"Se puede defender estas políticas, pero si Rusia hubiera adoptado un comportamiento similar en Canadá o México, Washington habría reaccionado con hostilidad y vigor", afirmó Bandow.

El experto destacó también que el despliegue de la base estadounidense en Polonia conllevaría al fortalecimiento de las relaciones entre Moscú y Pekín, algo que podría convertirse en "el mayor fracaso" de la política exterior de EEUU.

"La rusofobia está devorando a Washington", admitió Bandow, quien señaló que "la demonización de Moscú es al mismo tiempo peligrosa y no tiene fundamento".

El experto precisó que "Moscú tiene un arsenal nuclear equivalente al de Washington, algo que EEUU tiene que tener en cuenta".

Según Bandow, hoy no existen conflictos entre EEUU y Rusia que involucren intereses vitales de Washington e, incluso, si existieran, Moscú probablemente no podría ponerlos en peligro, ya que no tiene planes globales o pretensiones ideológicas, sino "quiere respeto y fronteras seguras".

El experto estadounidense manifestó que Washington tiene que buscar un compromiso pacífico con Moscú. Los primeros pasos serían retirar las tropas de la frontera rusa y rechazar la idea de desplegar la base militar Fort Trump en Polonia, concluyó el autor.

En mayo, el país europeo propuso a EEUU que desplegara en su territorio una división blindada y una base militar permanente y anunció su disposición a asumir los gastos. Por su parte, el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó en una reunión con su homólogo polaco, Andrzej Duda, que Washington no descarta la creación de una base militar en Polonia.

A su vez, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, advirtió el 24 de octubre que Moscú tomará medidas frente a un probable emplazamiento de soldados estadounidenses en Polonia.

"Ante este panorama nos veremos obligados a adoptar medidas de respuesta", declaró el ministro.