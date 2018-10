Lo que nunca contarán a los checos sobre las acciones de EEUU en su país

"El dinero de la OTAN ya se utilizó en toda una serie de instalaciones militares, mayoritariamente aeropuertos con capacidad para albergar aviones de la Alianza Atlántica", ha explicado a Sputnik Stanislav Mackovik, exdiputado del Partido Comunista de Bohemia y Moravia, a propósito de la información de RT.

Asegura que de la OTAN —de la que la República Checa optó por formar parte en 1999— no cabía esperar otra cosa y que, cuando la organización no fue capaz de instalar un radar en el país, "decidieron no tirar por el camino más fácil" y construyeron una base militar no muy grande. De paso, explica Mackovik, comenzaron a modernizar y a renovar todo el entramado de carreteras de Chequia.

Mackovik ha recordado a Sputnik que el Ejército checo, como parte de la OTAN, ofrece a esta ciertas facilidades y que los estadounidenses no han llegado para valorar la capacidad de combate del Ejército checo, no tan grande como antaño. El objetivo es otro. "La OTAN tiene la intención de consolidar su influencia en la región, estando presente militarmente de manera permanente", explica.

Una base en Chequia mejoraría mucho las opciones de la OTAN. Y es que la doctrina de esta organización no ha cambiado desde su fundación: crecer hacia el este. De ahí que establecerse en la República Checa tenga todo el sentido del mundo, explica el exdiputado comunista.

Reconoce Mackovik que una parte de los checos "incluso verán con buenos ojos" los supuestos planes de la Alianza Atlántica, y es que, como señala el político, basta con echar un vistazo a la representación parlamentaria del país.

"A la gente le dirán que Estados Unidos va a construir aquí un refugio atómico o un aeropuerto. El dinero irá a instalaciones con una doble función: que se puedan utilizar con fines pacíficos pero que también se puedan usar con objetivos militares. De esta forma intentarán suavizar la reacción [en la calle]", asegura. Y es que ¿quién estaría en contra de renovar puentes, carreteras y vías de tren? Mackovik teme que mucha gente vea con agrado los planes de la OTAN para Chequia.

Desde que Chequia entró en la OTAN, esta ha financiado en el país 28 proyectos con casi 134 millones de dólares en las bases de Caslav y Namest nad Oslavou.

