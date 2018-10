Israel prueba los S-300 desde el espacio aéreo del Líbano

Según los datos de monitoreo de los portales de aviación occidentales, los F-16 fueron vistos cerca de la ciudad de Trípoli en el norte del Líbano. Después de acercarse a las fronteras de Siria, dieron un giro y se fueron en dirección opuesta hacia Israel.

Los observadores locales no excluyen que la Fuerza Aérea israelí estuviera probando el espacio aéreo de Siria, para cuya protección se entregaron recientemente sistemas de defensa aérea S-300.

​Anteriormente, representantes del Ministerio de Defensa de Rusia informaron que llevaría aproximadamente tres meses entrenar a los militares sirios a manejar este tipo de armamento antiaéreo.

"En consecuencia, el hecho de que los S-300 ya estén funcionando en Siria es aún poco probable. Por otro lado, los militares rusos pueden activar estos sistemas en un tiempo relativamente corto. Por lo tanto, Tel Aviv, aparentemente, esperaba descubrir si los sistemas de defensa aérea ya están listos para repeler el posible bombardeo por parte de la Fuerza Aérea israelí", escriben periodistas de la agencia rusa RiaFan.

El director adjunto del Instituto de Historia y Política de Moscú, Vladímir Shapoválov, aseguró a RiaFan que la inteligencia era ciertamente una de las tareas de este vuelo de los F-16, y probablemente la principal. Sin embargo, en su opinión, Tel Aviv perseguía otros objetivos estratégicos.

"Por otro lado, también había un objetivo demostrativo. Cabe señalar que estos aviones no se escondían, actuaban de manera bastante abierta, de tal manera que intentaron declarar un cierto desafío a Moscú y Damasco", opina el experto.

Shapoválov espera que Israel no cruce la línea roja: "El despliegue de los S-300 debería ser una señal clara para Tel Aviv de la necesidad de normalizar las relaciones".

Él cree que los eventos en el futuro, muy probablemente, se desarrollarán de acuerdo con un escenario más positivo, a pesar de los largos años de políticas bastante arrogantes de Israel.

"Hasta ahora, Tel Aviv siempre, sin ninguna duda, ha violado gravemente la soberanía no solo de Siria, sino también de los Estados vecinos, incluido el Líbano. Ha hecho esto durante muchos años (si no décadas), sin enfrentar graves represalias por parte de Damasco y otras fuerzas regionales debido a las desigualdades en las capacidades militares. Aprovechando esto, Israel se permitió, en particular, violar con total impunidad el espacio aéreo de los países vecinos. Hoy, nuevamente demostró esto en relación con el Líbano, pero ya no entró en el territorio de Siria. Tel Aviv ha argumentado repetidamente que el derecho internacional no significa nada para él, actuando principalmente por derecho de los más fuertes", señaló el politólogo.

Sin embargo, Israel deberá tener en cuenta la nueva situación en la región, establecida por el despliegue de los sistemas S-300 en Siria.

"Los esfuerzos políticos, diplomáticos y militares de Rusia, incluida la entrega de estos sistemas de defensa aérea a la República Árabe, serán una barrera confiable contra las próximas provocaciones y agresiones no solo de Israel, sino también de otras fuerzas externas. Espero que esto aliente a Tel Aviv a cambiar su curso político, abandonando acciones ilegales contra otros Estados soberanos y, por el contrario, pasar a uno u otro formato de negociación", concluyó Shapoválov.

El liderazgo israelí insiste en que, a pesar de la entrega de los S-300 a las Fuerzas Armadas sirias, continuará atacando objetivos en Siria para evitar el fortalecimiento de las posiciones de Irán y Hezbolá en este país.

"Cuanto más tarde regresen los israelíes al formato diplomático de resolver sus problemas, como sucedió con la retirada de los iraníes de los Altos del Golán con la ayuda de Rusia, peor para ellos. Ahora volar en el cielo sirio se ha vuelto completamente inseguro para los pilotos israelíes", resume Kamran Gasánov de la cadena rusa Tsargrad.