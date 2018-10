Militares rusos realizarán una visita de inspección a Grecia

"Del 8 al 11 de octubre, como parte del Documento de Viena de 2011 sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad, un grupo de inspectores rusos planea llevar a cabo una inspección de una zona en el territorio de Grecia", publicó el medio citando al director del Centro ruso para la Reducción de la Amenaza Nuclear, Serguéi Rizhkov.

© Sputnik / Alexei Filipov Lavrov destaca el aporte de lazos entre Rusia y Grecia para la estabilidad en Europa

Se precisa que la misión tiene por objetivo evaluar la envergadura de las actividades militares, o confirmar la ausencia de las mismas, en la zona asignada, de una superficie de hasta 14.000 kilómetros cuadrados.

Los inspectores rusos visitarán áreas de maniobras e instalaciones militares, y serán informados sobre las actividades militares realizadas en la zona y las unidades del Ejército presentes allí, agrega.

El Documento de Viena de 2011 obliga a los Estados participantes a aceptar inspecciones de otros Estados participantes para confirmar que no están teniendo lugar actividades militares no notificadas en las áreas determinadas en que se pueda sospechar que tales actividades pudiesen tener lugar, y visitas de evaluación, para comprobar sobre el terreno si la información facilitada en el intercambio anual de información militar es o no correcta.

