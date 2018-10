Israel continuará las operaciones en Siria a pesar de la entrega de los S-300

Tel Aviv no está "contenta" con los suministros de los sistemas de defensa antiaérea S-300 a Siria, pero no puede renunciar a sus operaciones militares en el país árabe, declaró Avigdor Lieberman, ministro de Defensa de Israel.

"No puedo decir que estemos contentos con el despliegue del S-300. Al mismo tiempo, no tenemos otra opción. No tenemos oportunidad de tomar decisiones [sobre las operaciones militares en Siria]", dijo a la radio local Kan Reka.

"En cualquier caso, no estamos buscando aventuras. Solo protegemos nuestros intereses vitales. Lamentablemente, nos encontramos en una situación en la que no podemos permitirnos ninguna concesión con respecto a nuestros intereses de seguridad", añadió el ministro.

Según Lieberman, actualmente, la tarea más importante es volver al cauce normal del trabajo y utilizar activamente el canal de comunicación para evitar incidentes.

Además, el ministro lamentó que Moscú se negara a aceptar las palabras de Israel que asegura que no está implicado en el derribo del avión Il-20.

Volvió a poner en duda la versión rusa, según la cual los cazas F-16 israelíes utilizaron el Il-20 como escudo durante un ataque contra una instalación en Siria y lo expusieron al fuego del sistema sirio de defensa.

"Repito, la responsabilidad recae en el ejército de Asad. Durante los últimos dos años, Israel realizó más de 200 ataques contra las instalaciones iraníes y las de Hizbulá en el territorio sirio. Doscientas veces, y ningún soldado ruso tuvo ni un rasguño", observó el ministro.

Lieberman calificó de "ilógico" considerar que fueron acciones deliberadas de Israel.

Sin embargo, el ministro israelí señaló que el diálogo entre los dos países al respecto es "muy civilizado y adecuado".

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que el 17 de septiembre se perdió la comunicación con un avión Il-20 ruso que regresaba a la base aérea Hmeymim y se encontraba a unos 35 kilómetros de la costa del Mediterráneo.

Según el departamento castrense, en estos momentos cuatro cazas israelíes F-16 estaban atacando instalaciones en Latakia y usaron al Il-20 con 15 militares rusos a bordo como escudo, exponiéndolo al fuego del sistema sirio de defensa antiaérea. El Ministerio de Defensa ruso calificó las acciones de Israel de intencionadas y hostiles.

El 2 de octubre, Rusia entregó a Siria medio centenar de equipos en el marco del suministro de los S-300.

El S-300 está diseñado para abatir aviones cazas, helicópteros, misiles de crucero, balísticos y otros blancos que vuelan a velocidades de hasta 1.200 m/s y altitudes desde 25 metros.