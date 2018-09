Rusia no ve a EEUU preparado para dialogar sobre el desarme

"Hace un año o medio año que en el Departamento de Estado fueron designados diplomáticos (encargados de la no proliferación y control de armas), pero todos nuestros intentos de empezar a dialogar no dieron resultados, la parte estadounidense aún no está lista para dialogar, su posición no se ha elaborado", lamentó Ermakov en una rueda de prensa en Sputnik.

© AP Photo / J. Scott Applewhite EEUU pierde la oportunidad de preparar nuevos acuerdos sobre el control de armas nucleares

El diplomático recordó que Moscú, en cambio, está abierto a negociar con Washington sobre estos temas y en particular sobre el Tratado INF, que se refiere a los misiles de alcance medio y corto.

La actitud de Rusia a este respecto es "absolutamente abierta, clara y transparente", subrayó, el país europeo está "dispuesto a debatir con sus socios estadounidenses cualquier asunto relacionado con este acuerdo" y lo haría "en cualquier formato".

El diplomático destacó también que Moscú saluda el deseo del presidente de EEUU, Donald Trump, de normalizar las relaciones, pero que estas se encuentran en un punto muerto debido a la inacción del Gobierno norteamericano a este respecto.

Además: Moscú denuncia aumento de desacuerdos entre Rusia y EEUU sobre el control de armas

El Tratado INF sobre misiles de alcance medio y corto, firmado entre Washington y Moscú en 1987, no tiene fecha de caducidad y prohíbe a las partes disponer de misiles balísticos terrestres o misiles de crucero con un radio de acción entre los 500 y los 5.500 kilómetros.

Rusia y EEUU se han acusado en varias ocasiones de desarrollar sistemas que violan este pacto.

Por otra parte, Moscú y Washington suscribieron en 2010 el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) en sustitución de dos acuerdos anteriores firmados en 1991 y 2002.

En vigor desde 2011, el documento obliga a Rusia y a Estados Unidos a reducir sus vectores de lanzamiento desplegados a 700 unidades y sus ojivas nucleares hasta 1.550 unidades.

Tema relacionado: Moscú: EEUU potencialmente puede volver a instalar 2.000 ojivas en sus portadores

El 5 de febrero de 2018 venció el plazo en el que los dos países debían alcanzar las cifras recogidas en el pacto.