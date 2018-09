Estos dos son los mayores problemas que 'hundirán' la Armada de EEUU

Así, en su artículo para el medio estadounidense Task&Purpose el experto señala que en el caso de que haya una guerra a gran escala, la Armada será tomada por sorpresa.

Tema relacionado: Cómo actuaría Rusia en una batalla contra la Armada de EEUU

La primera razón es que desde 1945 esta fuerza militar no "sangró de la nariz" porque no se involucró en ningún combate de verdad, explica el columnista. Sí hubo pérdidas entre los marineros estadounidenses, pero no como resultado de conflictos militares abiertos.

Tal es el caso del USS Stark, que fue atacado por error por las fuerzas iraquíes durante la guerra contra Irán. Un avión de Irak lanzó dos misiles antibuque que impactaron contra el navío, acabaron con la vida de 37 marineros e hirieron a otros 21. Pero la cosa no fue a más.

"Ni un solo militar con el uniforme de la Armada experimentó un auténtico ataque enemigo", cuenta el columnista.

Para ejemplificar "la catástrofe" que podría ocurrir, Ricks cita un informe gubernamental sobre el ámbito de la Armada, donde se dice que los portaviones serán la principal fuerza de ataque de EEUU durante las próximas décadas.

Más: La mayor base naval de EEUU se está hundiendo

No obstante, "cinco páginas más tarde" se dice que las amenazas hipersónicas están fuera del alcance de los sistemas de defensa actuales a la disposición de EEUU.

© Sputnik / Alexey Danichev Las 'calientes' aguas de Siria: una fragata rusa persiguió un submarino nuclear de EEUU

Por su parte, Rusia tiene en servicio militar-experimental los misiles hipersónicos Kinzhal , que entre otros objetivos pueden eliminar tales blancos marítimos como buques y portaviones. Tsirkon es otro misil hipersónico que portarán los destructores y submarinos rusos.

Al mismo tiempo, China llevó a cabo ensayos exitosos de su misil balístico DF-21 que es capaz de alcanzar un portaviones a una distancia de 1.450 kilómetros.

Mientras tanto, las autoridades rusas reiteraron en numerosas ocasiones que las armas de Rusia no amenazan a los países que no tienen planes de atacarla y la doctrina militar del país tiene un carácter exclusivamente defensivo.

También: Los submarinos rusos 'hacen resucitar' a la Segunda Flota de EEUU