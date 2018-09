El siniestro del Il-20 ruso en Siria es resultado de la "ingratitud" de Israel

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que el 17 de septiembre sobre las 20.00 GMT se perdió la comunicación con un avión Il-20 ruso que regresaba a la base aérea Hmeymim y se encontraba a unos 35 kilómetros de la costa del Mediterráneo.

Según el departamento castrense, en esos momentos cuatro cazas israelíes F-16 estaban atacando instalaciones en Latakia y usaron al Il-20 como escudo, exponiéndolo al fuego del sistema sirio de defensa antiaérea.

Israel avisó a Rusia del ataque con apenas un minuto de antelación, en violación de los acuerdos para prevenir los incidentes peligrosos, denunció el ente militar ruso.

El Il-20 fue derribado por un misil del sistema S-200, lo que provocó la muerte de 15 efectivos rusos.

El jueves 20 llegó a Moscú una delegación de militares israelíes presidida por el comandante de la Fuerza Aérea, Amikam Norkin, que intentó demostrar que Israel no estaba implicado en la tragedia.

Al mismo tiempo, un alto militar israelí afirmó que la defensa antiaérea siria lanzó más de 20 misiles cuando los aviones del Estado judío ya estaban aterrizando en sus bases y aseguró que el Il-20 ruso, según datos de Tel Aviv, se encontraba lejos de la zona de la operación israelí.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó continuar los contactos con Rusia sobre el tema del siniestro del avión militar ruso.

Vitali Naúmkin dijo a esta agencia que desconfía de los argumentos de la citada fuente militar israelí.

"Los israelíes alzaron el vuelo para bombardear una zona en las inmediaciones de Latakia, es decir muy cerca del lugar donde están emplazados los militares rusos", enfatizó el experto e interrogó: "¿Por qué decidieron lanzar un bombardeo con nuestros aviones volando allí? ¿Acaso lo desconocían? ¿Cómo se les ocurrió realizar un bombardeo contra el territorio sirio sabiendo que iban a hacer peligrar los aviones de nuestra Fuerza Aeroespacial?"

Según Naumkin, es algo que "no encaja en la cooperación" que Rusia tiene con Israel.

En su opinión, en el contexto de la colaboración actual entre los dos países, las acciones del Estado judío parecen una "ingratitud inexplicable".

"Hemos hecho muchísimo para Israel y siempre hemos respetado sus intereses, incluso en los tiempos de la URSS cuando no teníamos unas relaciones normales como las que tenemos hoy en día, una estrecha colaboración", enfatizó Naumkin.

Agregó que "cuesta entender para qué están destruyendo la amistad que tenemos".

El experto recordó que en julio de 2018 en Siria, a petición de Israel, las formaciones iraníes se retiraron de la línea de separación en los Altos del Golán al menos a 85 kilómetros.

"Ya no hay allí ninguna formación chií, excepto probablemente algún asesor militar, no hay equipos de combate pesados, no hay armas que amenacen a Israel, trabajamos con nuestros socios iraníes para conseguirlo", dijo.

También en lo que se refiere al conflicto palestino-israelí, Rusia siempre ha tenido en cuenta la posición y los intereses de Israel, añadió.

"En verano [boreal] del 2016, el último año del mandato de [el expresidente de EEUU, Barack] Obama Rusia aceptó inmediatamente la propuesta de Netanyahu de realizar negociaciones en Moscú con el líder palestino Mahmud Abás sin ninguna precondición", recordó.

A finales del mismo año, continuó, los estadounidenses "propusieron una fórmula inadmisible de la solución del conflicto mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, una solución inadmisible tanto para los israelíes como para los palestinos".

El entonces secretario de Estado de EEUU, John Kerry, "presionó sobre el canciller ruso Lavrov para acordar la resolución, pero Rusia no lo hizo", recordó.

"Y ahora, en vez de agradecernos, responden con semejante perfidia, cazas israelíes usan como escudo a un indefenso avión de reconocimiento ruso", constató Naúmkin y enfatizó que "en los últimos años Siria nunca atacó a Israel, no hubo ninguna violencia, la frontera sirio-israelí es segura".

Dado que Israel no se apresura a presentar disculpas y sigue insistiendo en su propia versión de lo ocurrido, el incidente aún no se puede dar por zanjado.

"Creo que el incidente aún no está zanjado, resultó dañada la colaboración en todos los ámbitos importantes para ambas partes, se perdió la confianza", observó el experto.

Sin embargo, la amistad perdurará: "llegaremos a algún acuerdo", confió.

Naúmkin considera que las intensas negociaciones y las visitas de delegaciones israelíes a Rusia continuarán.

"Sé que va a llegar otro grupo, dicen que será una delegación mixta de diplomáticos, políticos y militares", adelantó.

Rusia, dijo, "desde luego tiene ciertas condiciones que presentará a Israel para neutralizar el efecto negativo provocado por su paso nada amistoso".

"Deberemos buscar una fórmula de compromiso, pues todos estamos interesados en continuar la cooperación", concluyó Naúmkin.