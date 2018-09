Derribo del IL-20: ¿hay antecedentes de la 'torpeza' de las cazas israelíes?

Según la publicación del bloguero BGV en el foro ruso de aviación Aviaforum.ru, un caso similar al trágico derribo del avión ruso Il-20, en Siria el 17 de septiembre, tuvo lugar en Egipto en 1969.

"Mi amigo Víctor V. estaba aterrizando su Tu-16 en Alejandría, cuando de repente se aproximaron a él dos [cazas] israelíes, pero no estaban disparando. Luego bajaron drásticamente. Al mismo tiempo, la defensa antiaérea hizo una descarga, arrancando una pieza de un ala y un alerón del avión de Víctor. Con gran dificultad, logró aterrizar su máquina. Recibió la Orden de la Bandera Roja de Batalla y un coche GAZ 24", recuerda el bloguero BGV, quien se presenta como oficial de la Fuerza Aérea retirado.

BGV no duda de la culpabilidad de los pilotos israelíes en lo ocurrido en Siria.

"Quizás, en Latakia, como una vez en Alejandría, nuestros pilotos tropezaron con la misma piedra. Tu-16 es un avión pesado, como el IL-20", subrayan en el diario ruso Vzglyad.

Sputnik no ha logrado verificar la información de BGV. Aunque los registros disponibles en recursos abiertos de Internet carecen de datos sobre un Tu-16 soviético derribado en Alejandría en 1969, esto no significa que tal episodio no haya ocurrido. El caso pudo haber sido archivado en un documento clasificado.

Lo que sí se sabe es que la URSS realmente envió sus Tu-16 a Egipto el 14 de junio de 1967 después de la Guerra de los Seis Días. Tras romper las relaciones diplomáticas con Israel, Moscú ordenó iniciar la operación Kavkaz y llevar a cabo asistencia militar directa a El Cairo, para, entre otros objetivos, ayudarle a restaurar la defensa antiaérea. Por sus méritos en esta operación, 166 militares soviéticos fueron galardonados por Moscú, ocho de ellos póstumamente.