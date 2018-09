El Pentágono avisa que el Ejército chino se está poniendo las pilas

El informe dedica un extenso capítulo a la iniciativa china 'Un cinturón, una ruta', todo un conjunto de proyectos de inversión cuyo objetivo es proyectar el poder de China en el mundo a través del comercio. El documento trata la iniciativa china no solo como una de carácter económico, sino también como una con implicaciones en materia de seguridad.

"China intenta usar [la iniciativa] para desarrollar fuertes lazos económicos con otros países, dar forma a sus intereses y alinearlos con los de China", advierte el informe.

El anuncio, en diciembre de 2015, de una serie de medidas y de reformas para ampliar intensivamente el Ejército chino inicialmente no se notó entre las filas, pero ahora sí es palpable. Pone como ejemplo a su Marina, cuyas dimensiones "se han triplicado desde 2017". Junto con la primera base militar oficial china en el extranjero —en Yibuti—, "es evidente que China está ampliando su capacidad para proyectar fuerza", advierte el analista.

"En los últimos tres años, el Ejército Popular de Liberación ha ampliado rápidamente sus áreas operativas de bombarderos sobre el agua, ha ganado experiencia en regiones marítimas delicadas y probablemente se ha estado entrenando y preparando para atacar contra objetivos estadounidenses", dice el informe.

Para Dean Cheng, el análisis de este año sobre las capacidades de China es mucho más completo que el anterior porque "capta el enfoque de toda la sociedad china respecto a la seguridad nacional". También porque no solo tiene en cuenta la dimensión puramente militar —el Ejército Popular de Liberación- sino también la dimensión diplomática y económica, se aventura a añadir Cheng.

El documento de 2018 del Pentágono va más allá y asegura que China está intentando convertir sus bombarderos de larga distancia en bombarderos nucleares y que a su Fuerza Aérea "se le ha sido asignada una misión nuclear". El resultado, según Estados Unidos, sería que China obtendría por primera vez en su historia "la tríada nuclear": capacidad nuclear por tierra, por mar y por aire.

El informe, titulado ' Annual Report on Military and Security Developments Involving the People's Republic of China' se elabora cada año por orden del Congreso de Estados Unidos.

