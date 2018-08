Mi-35: ¿por qué compra Serbia los 'cocodrilos rusos'?

De hecho, según las declaraciones del presidente Aleksandar Vucic, Serbia tiene la intención de adquirir en un futuro próximo cuatro unidades de este helicóptero de combate, y otras tres del helicóptero multipropósito Mi-17.

Las aeronaves serán entregadas al país balcánico a la mayor brevedad posible para que puedan participar en el Desfile de la Victoria de la Primera Guerra Mundial. Dicho desfile se celebrará en la capital serbia en noviembre.

El Mi-35 ha sido bautizado en Rusia como 'Cocodrilo', pero en Serbia lo llaman el 'Carruaje del demonio'. No obstante, según explicó a Sputnik el analista militar Svetozar Jokanovic, se trata en realidad del nombre para la exportación que se le dio al helicóptero ruso más popular, el Mi-24V, cuya fabricación en serie comenzó en 1976.

"Después de implementar algunas mejoras, el helicóptero sigue siendo fabricado y tiene demanda en el mercado internacional. Representa el concepto soviético de helicóptero de ataque, que exigía un alto nivel de blindaje y armamento", explicó Jokanovic.

El principal énfasis, según el experto, se puso en la velocidad en lugar de la maniobrabilidad, de manera que este helicóptero tiene mayor efectividad durante un asalto rápido.

Jokanovic señaló que el Mi-35M no es el mejor helicóptero de combate ruso, puesto que los Mi-28 y Ka-52 son más avanzados y completos. No obstante, tienen un mayor coste de compra y mantenimiento. El precio no es, sin embargo, la única ventaja del Cocodrilo ruso.

"Además de poder proporcionar apoyo de fuego a la infantería, este helicóptero también puede servir para el transporte y en tareas de desembarco. En su cabina caben ocho soldados equipados", explicó.

Jokanovic señaló que, gracias a este compartimento, el Mi-35M también puede usarse para el transporte de armamento y equipamiento, así como para evacuar a los heridos.

© Sputnik / Ramil Sitdikov La principal ventaja del renovado helicóptero Mi-35M

La compra de nuevos helicópteros es un gran avance para el Ejército de Serbia, especialmente para sus Fuerzas Aéreas, que hasta hace poco estaban en una situación complicada.

"La falta de un helicóptero decente de combate crea un vacío considerable en el Ejército serbio. También lo hubo en el Ejército de Yugoslavia. Así que la llegada de los Mi-35 será un gran avance para nuestras fuerzas armadas, sin importar la variante que se elija", relató.

La versión que mejor se adecúa a las necesidades de las Fuerzas Armadas de Serbia es el Mi-35M, que se presentó en el Foro Internacional Técnico Militar Army 2018 en Rusia.

A primera vista, la adquisición de uno de estos helicópteros podría parecer cara, pero un detallado análisis muestra que en realidad es la opción más rentable, cuenta Jokanovic.

La industria armamentística de Serbia está interesada en la adquisición de una plataforma que podría ser equipada con la mayor cantidad posible de armamento de fabricación nacional.

Al mismo tiempo, no se debe rechazar la importación de tecnologías que no tienen análogos de producción nacional con similares características técnicas.

Jokanovic está convencido de que la experiencia del mantenimiento de helicópteros de fabricación rusa en el territorio serbio podría abrirle al país balcánico nuevas oportunidades. La idea sería proporcionar los servicios de mantenimiento y modernización a otros países que operan estas máquinas.

"La fábrica de reparación aeronáutica de Moma Stanojlovic firmó un contrato para la reparación de helicópteros Mi-171 pertenecientes a la Policía de Macedonia", relató.

El Cocodrilo, en sus distintas 'reencarnaciones', es el helicóptero militar más popular del mundo y, en la actualidad, está en servicio de 58 países.

Al mismo tiempo, es el helicóptero de combate que participó en un mayor número de conflictos armados en la historia: en total combatió en más de 30, incluyendo la guerra civil de Siria, Afganistán y los conflictos bélicos que tuvieron lugar en la antigua Yugoslavia.

