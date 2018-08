Moscú denuncia aumento de desacuerdos entre Rusia y EEUU sobre el control de armas

"No podemos seguir aparentando que todo está bien, que las dificultades y los problemas se resolverán por sí mismos, por el contrario, las dificultades en el ámbito del control de las armas y en la esfera de la estabilidad se están acumulando", dijo Riabkov en una entrevista con la revista Vida Internacional.

Agregó que se agota el tiempo para el diálogo con EEUU sobre la prórroga del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III), mientras que no se ven claras las intenciones de Washington con este respecto.

"Ahora no podemos decir con certeza por qué, pero, por desgracia, no hay respuesta, tal vez la posición estadounidense no se haya formado completamente, tal vez espere un momento más oportuno para formular esta posición debido a ciertas circunstancias, o no tenga un equipo que pueda hacerlo, pero el tiempo se está acabando, parece que 2021 todavía está muy lejos, pero no es así", subrayó el vicecanciller.

El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó el pasado 19 de julio a comenzar el trabajo para prolongar el Tratado START III, porque expirará ya en 2021.

Moscú y Washington suscribieron en 2010 el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) en sustitución de dos acuerdos anteriores firmados en 1991 y 2002.

En vigor desde 2011, el documento obliga a ambos países a reducir sus vectores de lanzamiento desplegados a 700 unidades y sus ojivas nucleares hasta 1.550 unidades.

El 5 de febrero de 2018 venció el plazo en el que los dos países debían alcanzar las cifras recogidas en el pacto.