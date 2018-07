Sánchez se compromete a subir el presupuesto de Defensa de España

"Tiene que haber un incremento del presupuesto de Defensa en los próximos años", aseguró el mandatario en una entrevista con eldiario.es.

Según explica el Jefe del Ejecutivo, el compromiso no es subir el gasto un 2%, como insiste Donald Trump.

"El acuerdo legal es de 2014 y lo que dice es que tenemos que tender en el año 2024 al 2% del PIB en gasto de Defensa. Nosotros vamos a tender como socios y aliados de la OTAN a ese gasto en Defensa pero lógicamente también cuestionamos, y así se lo dije e hice saber al presidente estadounidense, que el compromiso con la Alianza Atlántica sea solamente en cuanto a lo que aportas financieramente en gasto en Defensa", señala el presidente.

Sánchez insiste en que España "está comprometida con tropas en Letonia, en los Países bálticos o en Turquía con los misiles patriots defendiendo una población de más de 2 millones de personas respecto a lo que es la frontera de Siria".

Además, destaca que España también liderará "la formación de las Fuerzas Armadas de Túnez en la lucha contra el terrorismo demuestra a las claras el compromiso del Gobierno de España con la seguridad de todos".

Sobre el aumento del presupuesto, Sánchez espera llegar a un acuerdo en el Parlamento.

"Es evidente que la seguridad también forma parte del bienestar social. La seguridad frente a la amenaza del terrorismo internacional, y en particular del terrorismo yihadista", asegura.

Además, destaca la importancia del incremento por "el desafío que está planteando Putin de desestabilización de determinados países de la Unión Europea" o "por las estrategias de ataque híbrido, es decir de desestabilización de países utilizando las nuevas tecnologías y las redes sociales" que exige por parte de todos los aliados "un mayor compromiso".