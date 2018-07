En defensa propia: conoce el arsenal de Bielorrusia

En total, en la marcha participaron más de 250 diferentes unidades de maquinaria militar. La mayoría son viejos equipos conocidos de la época soviética. Otros, son novedades fabricadas por sus propias fuerzas o en cooperación con Rusia y China.

Sputnik te brinda un resumen de lo mejor mostrado en la capital bielorrusa.

© REUTERS / Vasily Fedosenko Lukashenko revela cuál es el arma más destructiva de nuestro tiempo

Hecho en la URSS

La mayor parte de la técnica militar a disposición el Ejército del país fue creada en la URSS o son modernizaciones de los modelos soviéticos.

Un ejemplo de los primeros son los tanques T-72B, construidos desde 1985, o el BMP-2, en servicio desde 1977 y sacado de producción en 2008. En lo que respecta a la artillería, el Ejército de Bielorrusia aún tiene a su disposición los obuses autopropulsados 2S1 Gvozdika y 2S19 Msta-S.

Es el caso de los modelos soviéticos modernizados, se destaca el lanzacohetes múltiple BelGrad, una modificación del Grad soviético solo que puesto sobre el chasis de camiones MAZ. Eso le permitió incluso aumentar la capacidad de carga de municiones. Un ejemplo de modernización profunda son los sistemas antiaéreos 9K33 Osa-AKM convertidos en los 9K33 —1T Osa-1T. Más del 80% de los componentes del sistema han sido modernizados, lo que le brindó a la nueva máquina mayor puntería, alcance efectivo y autonomía de trabajo en el campo de batalla.

Sputnik Lanzacohetes múltiple BelGrad durante el desfile militar para conmemorar el Día de la Independencia de Bielorrusia, Minsk, 3 e julio de 2018

La aviación bielorrusa también se lució con modelos soviéticos. El caza Mig-29, el avión de ataque a tierra Su-25, la nave de entrenamiento Yak-130, el avión de carga pesado Il-76 y el helicóptero de asalto Mi-24 son las máquinas provenientes de la URSS que atravesaron el cielo de Minsk. Las únicas exclusiones fueron el recién sacado en Rusia helicóptero de carga Mi-8MT85 y el avión de entrenamiento L-39 de la antigua Checoslovaquia.

Hecho en Bielorrusia

El orgullo de la industria militar de Bielorrusia es el sistema de misiles antitanque Bogomol. Con hasta un 60% de producción nacional, esta máquina no tripulada puede ser controlada a una distancia de hasta 10 kilómetros.

Otro héroe de producción local es el sistema de misiles antitanque Shershen, puesto sobre los también bielorrusos blindados Volat V1. Esta arma es también capaz de destruir objetivos de bajo vuelo —como helicópteros o drones— y posiciones fortificadas del potencial enemigo usando misiles termobáricos como munición.

Más: La UE prorroga un año el embargo de armas a Bielorrusia

La estación móvil de combate de drones Groza-S es otro motivo de orgullo de los ingenieros militares bielorrusos. La máquina es capaz de decodificar las señales de control enemigas, reemplazar los datos de navegación e incluso interceptar el control sobre el aparato y hacerlo aterrizar.

En cooperación con Rusia

En el desfile se mostró por primera vez el vehículo blindado bielorruso BTR-70MB1. Esta máquina es el resultado de una completa modernización del clásico BTR-70 soviético. La nueva versión del vehículo blindado, creado conjuntamente con los rusos para el Ejército de Bielorrusia, lo ha vuelto más cómodo, más rápido y más seguro.

"Rusia está desarrollando nuevos modelos de blindados ligeros. Pero eso no le impide continuar perfeccionando los BTR-70, cambiando sus motores, la transmisión, medio de comunicación, etc. Esta es una opción factible para Bielorrusia que no dispone de recursos suficientes para producir sus propios carros de transporte blindados", explicó a RT el experto militar Vasili Kashin.

© Sputnik / Vitali Zalesski Saludos de Lukashenko: descubre al lanzacohetes Polonez (vídeo)

En cooperación con China

Entre los principales frutos de la cooperación de Bielorrusia y China en materia militar se encuentra el Polonez. En el país europeo lo consideran uno de los mejores lanzacohetes múltiples del mundo, con una distancia efectiva de 300 kilómetros. El Polonez tiene el chasis y el sistema de guiado bielorruso, pero los misiles son una modificación de análogos chinos.

En el desfile militar lucieron también los carros blindados CS/VN3 Dracon, brindados por China gratuitamente en el marco de un acuerdo de asistencia militar. Estos están destinados al transporte del personal de comando y la protección de puestos claves. Son una modificación de los todoterrenos Dongfeng Mengshi EQ2050F, todos trabajados en empresas bielorrusas.

El precio de la seguridad

A pesar de ser el más cercano aliado militar de Moscú, Minsk intenta mantener su seguridad por sus propias fuerzas. Más que eso, la cooperación con Rusia y China en la producción de material bélico le permite a Bielorrusia ser un exportador de armamento moderno. Un ejemplo es el suministro de los Polonez a Azerbaiyán.

Más: Bielorrusia opta por una política firme y prudente ante la OTAN

Esa estrategia le permite a Minsk no solo reducir sus gastos en materia de defensa, sino, al contrario, hacer de sus exportaciones una base de ingresos para el país.