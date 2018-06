EEUU se está preparando para un rápido despliegue de tropas cerca de las fronteras de Rusia

Los autores del artículo, Joe Gould y Valerie Insinna, observan que se trata de duplicar los fondos para construir la infraestructura militar, previstos por la Iniciativa Europea de Disuasión. Este año, el presupuesto ha aumentado de 4.800 a 6.500 millones de dólares, incluida la asignación de 363.8 millones de dólares para construcción militar. El financiamiento para la construcción de la infraestructura de la Fuerza Aérea de EEUU, que este año es de 85.4 millones de dólares, se cuadruplicará en el próximo año.

Teniendo en cuenta que la Casa Blanca está contando ahora cada dólar, han encontrado una justificación para un aumento tan significativo: si Rusia ataca a algunos países europeos, como Letonia, la Fuerza Aérea de EEUU, será capaz de responder rápidamente al ataque si dispone de aeródromos militares en la región. Al mismo tiempo, el Pentágono no tiene la intención de construir nuevas bases grandes en los países del antiguo bloque soviético. Lo que quiere el Ejército de EEUU es modernizar, expandir y mejorar la infraestructura militar ya existente en la región, explica el medio.

"Resulta más fácil fortalecer aliados en tiempos de crisis. Todo tipo de pistas y puntos de recarga de combustible facilitarán la acción de la aviación estadounidense en caso de que sea necesario", citan los autores a Mark Cancian, asesor de seguridad del Centro de estudios estratégicos e internacionales.

El nuevo presupuesto prevé ampliar y modernizar la infraestructura en la base aérea Amari en Estonia para que sea capaz de recibir aviones militares, como A-10, F-15, F-16, F-22 y F-35. Además, EEUU invertirá 56 millones de dólares en la base húngara Kecskemet. Después de la reconstrucción, la base podrá recibir los F-15, A-10 y los aviones de transporte C-5.

En la base aérea eslovaca de Malacky se planea construir enormes almacenes en 2019. Este año, Malacky ampliará el estacionamiento de aviones, que le permitirá recibir los A-10 y F-15.

Los planes del Pentágono incluyen también extensas obras de construcción en dos de las bases más grandes de la Fuerza Aérea de EEUU en Europa: la alemana Ramstein y la británica Fairford.

Según los columnistas, en el caso de un conflicto armado con Rusia en Europa, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, obviamente, tendrá que repeler los ataques de los aviones rusos. Además, la aviación estadounidense tendrá que establecer la supremacía aérea sobre la región de Kaliningrado.

"Se trata de darse cuenta de que es imposible defender Europa del Este desde Europa occidental. Si todas nuestras fuerzas están en Alemania, y si en caso de emergencia, intentamos enviarlos rápidamente hacia el este, se tardaría demasiado tiempo. Solo la preparación de la documentación para la transferencia de tropas de Alemania a Polonia demorará una semana. Está claro, es mejor tener las fuerzas a mano, en Europa del Este", declaró Cancian.

No obstante, este plan tiene al menos un gran defecto: Rusia dispone de unos potentes medios de bloqueo en esta zona, incluyendo los misiles tierra-aire de corto, mediano y largo alcance, que no permitirán que las fuerzas de la OTAN operen libremente en el aire sobre la región de Kaliningrado. No está claro cómo EEUU y sus aliados piensan lidiar con ellos, admiten los autores.

Además, los columnistas añaden que si Moscú quisiera debilitar la aviación de Estados Unidos, podría atacar a varios países de Europa del Este.

Mientras tanto, las autoridades rusas reiteraron en numerosas ocasiones que Rusia no amenaza a los países que no tienen planes de atacarla y la doctrina militar del país tiene un carácter exclusivamente defensivo.

