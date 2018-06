Su-34: el 'mortífero patito infernal' que se convirtió en el mejor de su clase

La idea de convertir un caza de superioridad aérea en un avión de ataque no es nueva. Eso es lo que hicieron los estadounidenses con el F-15 y los chinos con el J-16, que se basan en los F-15C y J-11 respectivamente. No obstante, solo el Su-34 recibió el apodo de 'patito infernal' por parte de la OTAN. Y hay razones para ello.

El medio estadounidense Military Watch hizo un análisis para intentar explicar por qué el aparato ruso es tan temible y el Ejército de Rusia ni siquiera planea reemplazarlo en un futuro cercano.

Un sucesor sin rival

Al igual que sus oponentes, el Su-34 se basa en un caza de superioridad aérea: el Su-27. Dicho caza fue la base de toda una serie de aviones que sacaron lo mejor del diseño original. Entre ellos están el Su-30, el Su-33 y el Su-35 y todos fueron desarrollados como una versión mejorada de la aeronave original.

No obstante, el Su-34 representa un cambio bastante radical respecto al pasado. Ningún otro caza que posteriormente fue convertido en cazabombardero sufrió cambios tan importantes como él, ni en Rusia ni en ningún otro país.

Desde el punto de vista de la apariencia, la diferencia más obvia es la manera en la que se sientan los pilotos. Mientras que en los demás cazas los pilotos se ubican el uno tras el otro, el Su-34 dispone de una cabina ensanchada donde los pilotos manejan la aeronave hombro con hombro.

Gracias a ello se pudieron eliminar algunos instrumentos que antes se duplicaban. Otra característica que destaca de la cabina del 'patito infernal' es su sistema de presurización: los pilotos pueden volar a una altitud de 10.000 metros sin necesidad de llevar sus máscaras de oxígeno. De hecho, su cabina es tan grande que los pilotos pueden ponerse de pie y moverse por ella.

Volando con la quinta generación

Los autores del artículo subrayaron que los cazas Su-35 son un eslabón intermedio a la espera de la llegada del caza de quinta generación ruso Su-57. No obstante, el Su-34 no lo es, y no se prevé su reemplazo. Ello se debe a diversas razones.

Ante todo, el sucesor del Su-27 es una "generación completamente nueva de las plataformas de ataque rusas", que viene a reemplazar al cazabombardero de cuarta generación Su-24. Además, el Su-34 está diseñado para operar junto a cazas de quinta generación.

Además, la plataforma tiene bastante espacio para futuras modernizaciones, por lo que "las capacidades del avión fueron diseñadas para que sea verdaderamente formidable", asegura el medio.

Polivalencia total

A pesar de que el Su-34 es la única variante del Su-27 original que está especializada en llevar a cabo ataques terrestres, sigue teniendo unas excelentes capacidades de combate aéreo, destaca el medio.

Este bombardero táctico va dotado de un cañón de 30 milímetros y puede portar misiles aire-aire como el R-27ER, que superan en alcance a sus adversarios estadounidenses: los AIM-120C y B.

Todo ello, junto con su alta maniobralidad heredada del Su-27, le permite llevar a cabo misiones sin necesidad de estar escoltado por cazas diseñados para la superioridad aérea.

Aunque los ataques terrestres sean la misión principal del avión, el Su-34 también dispone de avanzados sistemas de lucha radioelectrónica.

Estos sistemas son "de tecnología punta", afirma el medio, y le permiten desaparecer de los radares enemigos. De hecho, estos sistemas de lucha radioelectrónica incluso podrían interferir en el funcionamiento de las plataformas AWACS de EEUU.

Las distancias no importan

El medio estadounidense destacó especialmente el rango de combate del Su-34. En vez de limitarse a decir de cuántos kilómetros es, informó de hasta dónde puede volar.

Despegando desde Kaliningrado, el 'patito infernal' puede neutralizar fuerzas enemigas en cualquier parte de Alemania, los países del Báltico, Escandinavia y la mayor parte de Francia.

Con todo ello, el Gobierno de Rusia ha reiterado en múltiples ocasiones que las armas que se desarrollan en Rusia se emplean de acuerdo con la doctrina militar del país, que prevé su uso únicamente con carácter defensivo.

