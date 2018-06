WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que durante la cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un, no se examinó el tema de la retirada de las tropas estadounidenses de Corea del Sur.

"Me gustaría mucho que nuestros chicos regresasen a casa, probablemente ocurrirá algún día y nos permitirá ahorrar un montón de dinero, pero ahora este asunto no se discute, simplemente no está sobre la mesa", dijo Trump a Fox News.

Más información: Militares de Corea del Sur y EEUU reexaminan el calendario de las maniobras