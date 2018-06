¿Está el mundo preparándose para una guerra equivocada?

Las nuevas tecnologías de guerra suscitan inquietud entre la Real Fuerza Aérea Australiana. Los últimos avances en naves no tripuladas, en inteligencia artificial y en inteligencia de enjambre podrían ser la perdición de los pilotos en el campo de batalla, escribe el especialista Kym Bergmann en el portal The Strategist.

"Este tipo de tecnologías incluye —aunque no se limita— a la inteligencia artificial, al aprendizaje autónomo, a los microsistemas aéreos no tripulados, a la computación cuántica, a la tecnología hipersónica, a microsatélites, a sistemas submarinos no tripulados, al creciente poder de los explosivos convencionales que se emplean mediante nanotecnología y a la guerra informática", explica Bergmann.

© AP Photo / DARPA Revelan la probable causa de la Tercera Guerra Mundial

Para el experto de The Strategist, todos estos tipos de tecnologías "tendrán un gran efecto en las operaciones militares" que se lleven a cabo en el futuro cercano.

Advierte de que la Real Fuerza Aérea Australiana no está inquieta por el desarrollo de una tecnología en concreto de manera aislada, sino por el auge de todas ellas a gran velocidad.

"Se trata de que todas ellas se están desarrollando en paralelo y a una velocidad extraordinaria", explica.

El escenario que sigue parece estar claro para Bergmann: el incontable número de combinaciones posibles de todos esos tipos de tecnología convertirá todas las plataformas de guerra de las Fuerzas de Defensa Australiana —y a las decenas de miles de millones de dólares que han costado— "en basura obsoleta".

© Sputnik / Valery Melnikov ¿Por qué los robots soldados pueden eliminar barreras para ir a la guerra?

Uno de los mayores retos a los que se deberán enfrentar los soldados y pilotos tradicionales será enfrentarse con éxito a los microsistemas aéreos no tripulados basados en inteligencia de enjambre. Estamos hablando de "cientos, o miles, o incluso decenas de miles" de este tipo de aparatos utilizándose a la vez y de forma sincronizada, explica Bergmann.

Se refiere así a los drones con los que algunas empresas de transporte de paquetes como UPS están experimentando en Estados Unidos. "UPS planea abrir una fábrica para producir hasta 100.000 unidades de este tipo de aparatos", capaces de transportar hasta cinco kilos, advierte el teórico militar Thomas X. Hammes.

"Los militares de todo el mundo los utilizan ampliamente para tareas de vigilancia y ahora los están convirtiendo en armas. Incluso lo que queda del Estado islámico —grupo terrorista proscrito en Rusia— en las desoladas regiones desérticas de Irak y de Siria tiene su propia y diminuta fuerza aérea formada por 'cuadricópteros' teledirigidos que transportan granadas de mano y explosivos", pone como ejemplo.

Asimismo, Bergmann apunta que incluso los pilotos con experiencia en el aire dicen que su peor pesadilla sería enfrentarse con un X-47B, una nave estadounidense no tripulada del tamaño de un caza convencional, equipado con misiles avanzados y programado para destruir cualquier cosa que entre dentro de su radio. El aparato ya ha resultado ser apta para despegar, aterrizar y participar en misiones de combate sin que ningún humano intervenga.

"Tiene el potencial para dejar obsoletos a naves pilotadas como el F-35 y el Super Hornet", advierte, y revela que la única razón por la que el desarrollo del X-47B se ha parado ha sido "porque la Unión de pilotos de la Armada de EEUU no quería que siguiese adelante".