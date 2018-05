Turquía encontrará alternativas si EEUU no le suministra aviones F-35

ANKARA (Sputnik) — Si EEUU no envía a Turquía los aviones de combate estadounidenses F-35, Ankara encontrará otro suministrador de aviones, declaró el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu.

Previamente, el periódico turco Yeni Safak comunicó que Turquía podría decidir la compra de los cazas rusos Su-57 si EEUU bloquea suministros de sus aviones F-35 en respuesta a la decisión de Ankara de adquirir sistemas de misiles S-400 rusos.

"No tengo preocupaciones respecto a los F-35, este acuerdo es jurídicamente vinculante y no puede ser cancelado sin razón, si no nos entregan estos aviones, satisfaremos nuestras necesidades en otro lugar", dijo el ministro citado por la cadena NTV.

En las declaraciones a la cadena A Haber, Cavusoglu declaró que Turquía podría comprar aviones "de Rusia o de algún país de la OTAN".

El secretario de Estado adjunto de EEUU para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, Wess Mitchell, advirtió en abril pasado que la transacción de los S-400 podría conllevar para Ankara la aplicación de las medidas estipuladas en la Ley para Contrarrestar a los Adversarios a través de Sanciones (Caatsa), además de tener repercusiones negativas sobre su participación en el programa conjunto del avión de combate F-35.

También el diplomático turco Volkan Bozkir, jefe de la comisión parlamentaria de Asuntos Internacionales, reconoció a finales de marzo pasado, tras una visita a Washington, que el Congreso de EEUU podría vetar el suministro de aviones de combate F-35 a Turquía como represalia por la compra de los S-400.

Conforme a un acuerdo suscrito a finales de 2017, Turquía se comprometió a comprarle a Rusia dos sistemas S-400 —cuatro baterías en total— por valor de 2.500 millones de dólares, con la primera entrega prevista para marzo de 2020.