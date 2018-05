Trump quiere dictarle a Merkel lo que tiene que hacer y Alemania le responde

La clase política alemana volvió a cargar contra el presidente estadounidense, Donald Trump, por su último ataque contra el país teutón. El norteamericano volvió a acusar a Berlín de no gastar lo suficiente en defensa. "Cínicas e inaceptables" son los calificativos que el partido de Merkel dedicó a las palabras del inquilino de la Casa Blanca.

Trump lleva tiempo quejándose de que Alemania no cumple con el objetivo de gastar en defensa el 2% de su PIB, en línea con lo acordado en la cumbre de la OTAN en Gales de 2014. Volvió a hacerlo el 17 de mayo durante una reunión en Washington con el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg. No solo acusó a Alemania, sino a otros siete miembros de la Alianza. "Se supone que tendrían que estar pagando", dijo el estadounidense, y amenazó con que —palabras textuales- se ocuparía de ellos, recuerda el Financial Times, para luego decirle a Alemania lo que debe hacer.

"Alemania debe demostrar su liderazgo en la Alianza abordando su largo déficit en contribución a la defensa (…) Alemania no contribuye lo que debería y es un gran beneficiario. Mucho mayor que Estados Unidos, la verdad".

© AFP 2018 / Odd Andersen Fin de la unidad: Macron, Merkel y May traicionan a Trump en su guerra contra Irán

El presidente estadounidense también se quejó de que Berlín "le compra ingentes cantidades de gas a Rusia", aunque no mencionó que quiere venderle su gas al país teutón a un precio más elevado que el del ruso.

Alemania gasta, a mayo de 2018, 37.000 millones de euros, lo que equivale al 1,2% de su PIB.

Roderich Kiesewetter, diputado del partido de Merkel (la Unión Democristiana) en el Bundestag, cargó duramente contra Trump.

"No es aceptable señalar con el dedo a Alemania, un país que está lidiando con el grueso del flujo de refugiados en toda Europa. Eso es ser cínico porque dos de las causas de la crisis de refugiados es el vacío que ha dejado EEUU en Oriente Medio y su fallida política intervencionista en Irak. El mismo Trump lo admitió durante su campaña electoral", recordó el democristiano, citado por Financial Times.

Tanto Merkel como su ministra de Defensa, Úrsula von der Leyen, ya han dicho muchas veces que la partida en Defensa irá aumentando durante los próximos años, pero sin llegar hasta el 2% del PIB. El objetivo es, ahora mismo, alcanzar el 1,5% para 2025. El parlamentario democristiano Jürgen Hardt ha señalado que lo que se debe tener en cuenta no es solo la contribución de Alemania a la OTAN, sino la total, pues Berlín tiene frentes y misiones abiertas en Europa del Este, entre otras zonas geográficas.

