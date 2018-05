Uran-9, un pionero "tanque revolucionario" en Siria

Periodistas de la revista estadounidense The National Interest se han mostrado sorprendidos por el nuevo tanque no tripulado Uran-9 de Rusia. Y no es de extrañar.

El columnista de The National Interest Eugene K. Chow calificó este novedoso vehículo ruso como "revolucionario" y recordó que "Rusia ha estado a la vanguardia en la construcción de vehículos terrestres no tripulados".

Al igual que los drones aéreos han supuesto un antes y un después en el combate moderno, los vehículos terrestres no tripulados están llamados a transformar las guerras terrestres, asegura Chow. Como ha demostrado el Uran-9, tecnológicamente la era de los tanques teledirigidos ya está aquí, y Rusia ha sido la primera en adoptar esta tecnología.

El Uran-9, una unidad multifuncional de reconocimiento y apoyo al fuego en el campo de batalla, está armado con misiles antitanque, un cañón automático y una ametralladora. También puede someterse a una reconfiguración para portar diferentes armas como misiles tierra-aire. Además, este vehículo no tripulado está equipado con sistemas ópticos y de orientación avanzados, que incluyen un sistema de advertencia láser e imágenes térmicas, recuerda Chow.

Mientras los vehículos aéreos no tripulados se han usado ampliamente en conflictos de todo el mundo, los vehículos terrestres no tripulados siguen siendo una novedad y el empleo del Uran-9 supone un paso importante en esta dirección, destaca The National Interest. Por ejemplo, Estados Unidos, China y varias otras naciones sí que disponen de tanques no tripulados, pero todavía están evaluando sus posibles usos y las deficiencias que presentan.

Más: Lo que hace el Desfile de la Victoria de este año tan especial

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Los medios británicos ven una 'advertencia de Rusia' en el Desfile de la Victoria

Los vehículos no tripulados existen para minimizar el riesgo de lesiones para los humanos en los campos de batalla. No obstante, a diferencia de los drones aéreos —que pueden recibir fácilmente señales de radio y órdenes de sus operadores—, la señal de un dron terrestre a menudo está bloqueada por edificios, colinas u otras barreras físicas que limitan su alcance. Esto requiere que un operador esté situado lo suficientemente cerca como para poder manejar el vehículo —exponiéndose al peligro—.

En el caso del Uran-9, es controlado de forma remota por un individuo desde un vehículo que debe permanecer a una distancia de como máximo tres kilómetros. La torreta automática es capaz de detectar objetivos, pero la decisión final de disparar recae en el operador.

El Uran-9 fue diseñado por la empresa rusa 766 UPKT, 'madre' del 'zapador robótico' Uran-6 y el 'bombero robótico' Uran-14.

Con un peso de 12 toneladas, es capaz de destruir tanques y helicópteros enemigos y puede alcanzar una velocidad máxima de 35 km/h y recorrer 200 kilómetros o funcionar ininterrumpidamente durante seis horas con una sola carga de combustible.