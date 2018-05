Descubre la tercera 'turbonada' rusa con sus "dientes bien afilados" (fotos)

#ВМФ🇷🇺#Russian #Navy Launch of RFS 584 'Shkval' at 'Pella Shipyard' on 5 May 2018. Leningrad region, #Russia.

Displacement: 800 t., Speed: 30 knots,Armament: 1x8 3K14 VLS Kalibr-NK,1x1 76 mm AK-176M, Pantcir-M 1x8 SAM missiles, 2x6 30 mm. pic.twitter.com/yYy3tlk3G5