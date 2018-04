Rusia aclara los rumores sobre la salida de la India del proyecto del caza de 5 generación

Así lo afirmó a Sputnik el director de cooperación internacional y política regional de la corporación estatal Rostec, Víktor Kládov.

"No puedo comentar las suposiciones de periodistas extranjeros. Solo puedo comentar las declaraciones del Gobierno de la India, y no hubo tales declaraciones [del abandono del proyecto]", apuntó el responsable.

Los rumores sobre la posible salida de la India del acuerdo fueron publicados en varios medios.