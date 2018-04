Rusia muestra por primera vez sus drones de combate Korsar (fotos)

Se trata de los drones de la familia Korsar, que de momento está compuesta por un avión y un helicóptero no tripulados, cuenta el artículo.

© Foto : Servicio de prensa de Helicópteros de Rusia México y Brasil, a la espera de los drones rusos VRT300

Según Rossiyskaya Gazeta , el avión pesa 200 kilos y tiene una envergadura de 6 metros entre ala y ala. Sus principales tareas son el reconocimiento, el transporte de cargas, el ataque a blancos terrestres y la lucha radioelectrónica. El avión puede portar misiles antitanque teledirigidos Ataka y granadas reactivas universales.

En cuanto a su versión 'helicóptero', esta tiene un sistema de hélices coaxiales, lo que le permite tener una especial agilidad. A diferencia de su 'hermano' avión, el helicóptero no tripulado no necesita una pista de aterrizaje, por lo cual puede emplearse en cualquier tipo de terreno. Esta versión está dotada tanto de misiles teledirigidos como de misiles no dirigidos.

