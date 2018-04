El nuevo bombardero Tu-22M3M reforzará el 'puño estratégico' de Rusia

Está prevista la modernización de 30 bombarderos, según aclaró el propio Baranets.

nuevo misil Kh-32, que también ha sido modernizado. Los dos objetivos principales se han cumplido, pero la renovación del bombardero estratégico significa mucho más que eso.

"Es muy difícil enumerar absolutamente todas las novedades del avión. Todo lo mejor a disposición de nuestra aviación militar está incluido en el 'cerebro electrónico' de esta aeronave".

El experto añadió que la inclusión de estos aviones modernizados reforzará considerablemente el 'puño estratégico' de Rusia. Aparte del bombardero supersónico, Baranets también ha dedicado unas palabras al mencionado misil Kh-32. Según ha explicado, ahora el proyectil tendrá un mayor alcance, y su especial particularidad será el sistema de protección del dispositivo de autodirección contra los medios de interferencia radioelectrónica.

"Se prevé que la variante modernizada del bombardero estratégico Tu-22M3M conquiste los cielos en agosto", ha asegurado el representante de la fábrica de aviación de Kazán, responsable de llevar a cabo los trabajos de modernización. Esta variante particular del bombardero está destinada a la destrucción de blancos terrestres y marítimos desde cualquier altura.