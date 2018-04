El discreto programa nuclear francés, el cuarto más poderoso del mundo

Francia no revela muchos detalles sobre su programa nuclear, algo que lo convierte en un tema de interés. El experto militar Iliá Krámnik analizó las perspectivas del potencial estratégico del país europeo en un artículo para Izvestia.

Según recordó el analista, históricamente, Francia ha desarrollado su arsenal nuclear independientemente de la OTAN y de los otros países miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear. Asimismo, cuenta con su propio 'botón rojo', algo que refuerza el sistema de defensa nuclear europeo y —teóricamente— impediría a un enemigo potencial prever todas las medidas de respuesta por parte de Europa en caso de ataque nuclear.

Además, el arsenal nuclear de Francia garantiza la seguridad del país a corto plazo, ya que no depende de la suerte de la OTAN u otras organizaciones, afirmó Krámnik.

En la madrugada del 14 de abril, las fuerzas de EEUU, el Reino Unido y Francia lanzaron un ataque con misiles de crucero sobre la capital siria, Damasco, como respuesta a un supuesto ataque con armas químicas en Duma. De los 105 proyectiles lanzados —según el Pentágono—, 12 provinieron de la Fuerza Aérea y la Armada de Francia. Pese a que no son muchos —en comparación con los 85 misiles lanzados por EEUU—, fue el país europeo el que encabezó la parte aérea de la ofensiva.

Según afirmó el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Francia, André Lanata, el país hizo despegar los aviones desde territorio francés para al mismo tiempo llevar a cabo una especie de entrenamiento en cuanto a la disuasión nuclear.

Cabe señalar que los bombarderos franceses Rafale que participaron en la operación de Washington forman parte de las fuerzas de disuasión nuclear, asimismo, portaron misiles ASMP-A, dotados de ojivas nucleares TN-81 de hasta 300 kilotoneladas de potencia. El experto ruso reveló que, según los datos disponibles, el país europeo cuenta con 84 misiles y 65 ojivas de este tipo.

El comando aéreo estratégico de la Fuerza Aérea francesa está compuesto por dos escuadrones de combate: el Escuadrón 1/4 Gascogne, con base en Saint-Dizier, y el Escuadrón 2/4 Lafayette, que cuenta con alrededor de 40 aviones Rafale y se ubica en la base aérea de Istres. Además, hay un grupo de reabastecimiento aéreo 2/91 Bretagne, compuesto por los aviones cisterna KC-135FR y aeronaves de transporte C-135FR. Cabe señalar que los KC-135FR franceses también participaron en la ofensiva del 14 de abril.

En lo que respecta a las armas nucleares de la Armada francesa, destacan los portamisiles submarinos de la clase Triomphant, equipados con 16 misiles balísticos M-51.

Pese a que un proyectil de este tipo puede portar hasta 10 bloques TN-75 de 150 kilotoneladas de potencia, los portamisiles franceses están equipados con tan solo cuatro bloques TN, mientras que su cantidad total se limita a 290 unidades. Los M-51 tienen un alcance de hasta 10.000 kilómetros y son constantemente modernizados.

Además, el país europeo está desarrollando un avanzado misil ASN4G, que sustituirá a los ASMP-A. Este proyectil hipersónico podría entrar en servicio de la Fuerza Aérea gala para comienzos de 2030. Está previsto que estos misiles sean instalados en un futuro caza francés de sexta generación aún por desarrollar.

Según indicó Krámnik, "las armas nucleares navales constituyen la base de la potencia nuclear de Francia hasta la fecha".

Krámnik también recordó que París no es miembro del Grupo de Planificación Nuclear de la OTAN (NPG, por sus siglas en inglés), formado en 1966. Esta organización —que sirve para controlar la no proliferación, la explotación segura, el almacenamiento y el transporte de armas nucleares— también constituye una herramienta de Washington para sumar a los países europeos miembros de la Alianza a la hora de realizar ataques con armas nucleares en caso de un posible conflicto en territorio europeo. En total, alrededor de 200 proyectiles nucleares permanecen almacenados en las bases estadounidenses ubicadas en Europa. No obstante, a diferencia del Reino Unido o Alemania —que recibieron capacitación para realizar un ataque con armas nucleares en caso necesario— Francia conserva su independencia en este ámbito.

El experto militar afirmó que gracias a su arsenal nuclear naval y de bombas aéreas, las fuerzas nucleares de Francia son capaces de hacer frente a cualquier agresión y de hecho ocupan el cuarto lugar en el ránking mundial de potencias nucleares, detrás de Rusia, EEUU y China.