"Las armas hipersónicas rusas dejan atrás a EEUU por muchos años"

Ministerio de Defensa de la Federación Rusa Comando estratégico de EEUU: Rusia tiene un misil hipersónico invulnerable, ¡no lo duden!

La noticia se da menos de dos meses después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunciase que Rusia ya cuenta con varias armas hipersónicas y que próximamente serán transferidas a las Fuerzas Armadas del país.

"Si estamos hablando de vuelo controlado hipersónico en las capas densas de la atmósfera, solo Rusia tiene hoy este tipo de armas. EEUU no ha trabajado en tales desarrollos hasta hace poco. Si no se trata de desarrollos teóricos, sino probados, que al menos tengan prototipos, en ese caso EEUU no los tiene", señaló Murajovski.

Según el analista, los estadounidenses se apresuraron en asignar fondos para el diseño de armas hipersónicas después del discurso del presidente de Rusia del 1 de marzo, que incluyó la presentación de novedosas armas rusas.

"Pero hay que entender que no es un proceso rápido. Los fondos deben incluirse en el presupuesto del 2019, y solo entonces comenzará el desarrollo. Es decir, estamos por delante de EEUU por muchos años. Necesitarán mucho tiempo para crear un arma similar", explicó Víktor Murajovski.

El 1 de marzo de 2018, el presidente Putin presentó nuevas armas rusas en su discurso ante la Asamblea Federal. En su intervención, el mandatario ruso habló sobre el nuevo sistema de misiles Sarmat, los drones submarinos, el misil hipersónico de emplazamiento aéreo Kinzhal, un misil de crucero con planta propulsora nuclear o armas láser, entre otras, pero subrayó que con su nuevo armamento, Rusia no amenaza a nadie ni planea usar su potencial con fines ofensivos o agresivos.

Además, Putin habló del sistema Avangard (Vanguardia), capaz de efectuar vuelos intercontinentales en las capas densas de la atmósfera a una velocidad hipersónica —superior a Mach 20—.

