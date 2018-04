China califica de "defectuoso" su único portaviones en servicio

"Requiere un poco de suerte, además de un cuerpo y una mente fuertes" el hacer aterrizar un avión a bordo del portaviones chino, informó la Televisión Central China (CCTV). De este modo, los aviones militares —como los cazas J-15— se ven obligados a portar menos armamento y combustible con el fin de reducir el peso de lanzamiento.

Pese a que los ingenieros militares del Ejército Popular de Liberación han llevado a cabo numerosas modernizaciones del portaviones desde su entrada en servicio en 2012 e instalaron a bordo de la nave más de 1.200 componentes y sistemas de fabricación nacional, estas medidas no ayudaron a resolver todos los problemas.

Así, pese a que el portaviones chino está dotado de turbinas de vapor y es capaz de alcanzar velocidades de hasta 51,9 km/h, está muy por detrás de la mayoría de portaviones estadounidenses.

Según el medio, el buque chino tiene varios "defectos congénitos", así como "poco margen de modernización" debido a sus limitaciones estructurales.

No obstante, el Liaoning es el único portaviones en servicio de la Armada china. Pese a que el país asiático también dispone de un segundo portaviones de la misma clase —el Shangdong—, este solo entrará en servicio después de 2020.

El Liaoning —anteriormente conocido como Variag— pertenece al mismo proyecto que el portaviones soviético Almirante Kuznetsov. El navío fue construido en 1985 y botado en 1988. No obstante, la construcción del buque no fue completada. En 1998, el casco del navío fue adquirido a Ucrania por 20 millones de dólares por el consorcio chino Chong Lot Travel Agency, que inicialmente lo quería usar como casino flotante. No obstante, en 2002, el Variag fue remolcado hasta las costas asiáticas y fue amarrado en el astillero de Dalian, donde pasó por un proceso de modernización.

En China, el portaviones soviético fue rebautizado como Liaoning —en honor de un general chino del siglo XVII—. En 2011, el Mando Central chino confirmó que el buque militar servirá "de base para el entrenamiento de marineros y pilotos chinos, así como de plataforma experimental para la creación de los portaviones nacionales chinos".