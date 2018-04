Ministro de Defensa polaco se propone crear una nueva división en la frontera oriental

"Me he marcado como objetivo un incremento numérico de las Fuerzas Armadas, no solo de las de Defensa Territorial", dijo Blaszczak en una entrevista con Polskie Radio.

© AFP 2018 / Bulent Kilic Polonia firma contrato de suministro de sistemas antiaéreos estadounidenses Patriot

El ministro añadió que se propone "crear una nueva división de las Fuerzas Armadas al este del (río) Vístula".

Polonia planea ampliar su Ejército de unos 123.000 efectivos hoy en día a unos 200.000 en el futuro.

Tema relacionado: La OTAN "cruza la línea roja" cerca de las fronteras de Rusia

Además, en el territorio polaco están emplazadas una brigada blindada de EEUU y una brigada multinacional de la OTAN.