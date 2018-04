'Matasubmarinos', radares y buques de guerra: Rusia se prepara en Siria

No solo contra misiles

El jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerasimov, dijo sin rodeos en marzo que "en caso de una amenaza a los militares rusos en Siria" se abrirá fuego no solo contra misiles, sino también contra sus portadores, es decir, los destructores y aviones de EEUU. Esta es una medida extrema que fue anunciada públicamente y que fue reiterada de nuevo al comando militar de Estados Unidos, explica una alta fuente militar de Kommersant.

La Armada rusa ya ha restringido la zona cerca de la costa de Siria, donde se planea llevar a cabo ejercicios militares: se cerrará para la navegación del 11 al 12, del 17 al 19 y del 25 al 26 de abril.

La unidad operativa de la Armada rusa en el mar Mediterráneo cuenta con alrededor de 15 buques de guerra y apoyo. Entre ellos, las fragatas con misiles de crucero Almirante Grigorovich y Almirante Essen, así como los submarinos Varshavianka y Shchuka-B.

Además, fueron desplegaron en Siria aviones de guerra antisubmarina Il-38N, añade Kommersant.

Según sus datos, la situación en la región mediterránea se monitorea día y noche con el uso de aviones de alerta temprana A-50 que rastrean el paso del destructor estadounidense USS Donald Cook capaz de lanzar misiles de crucero Tomahawk.

Los sistemas S-400 y Pantsir protegen la base aérea de Hmeymim y la base naval rusa en Tartus, aunque, según fuentes de Kommersant dentro del Ministerio de Defensa de Rusia, ninguno de estos objetos "debe caer bajo el fuego, de lo contrario las consecuencias serán catastróficas".

Negociaciones en curso

Al mismo tiempo, de acuerdo con Kommersant, Moscú espera recibir de EEUU las coordenadas de los objetivos que el Pentágono tiene previsto atacar, igual como sucedió antes del bombardeo de la base aérea siria de Shairat el 7 de abril de 2017.

Según Kommersant, Moscú todavía mantiene negociaciones cerradas entre el Estado Mayor ruso con el Estado Mayor Conjunto de EEUU.

Rusia advierte a EEUU de qué pasaría si sus ataques en Siria acabaran con víctimas rusas

El Ejército ruso también está en contacto con la OTAN a través de Turquía, dijo el jefe del Comité de Defensa de la Duma —Cámara Baja del Parlamento—, Vladímir Shamanov. Al mismo tiempo, advirtió: Rusia "tiene armas decentes, y si Estados Unidos quiere probarlas, van a recibir una respuesta".

Además, Shamanov recordó a la población de Rusia que "no importa cuán amenazantes sean las declaraciones de Trump", la reacción de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, y el presidente francés, Emmanuel Macron, muestra que "no hay unidad" entre los aliados.

Más temprano, el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con lanzar ataques aéreos en Siria y advirtió a Rusia en un mensaje de Twitter que atacaría al país de Oriente Medio con misiles "bellos, nuevos e inteligentes".