La 'peculiar' versión del Pentágono sobre el envenenamiento de Skripal

El secretario de Defensa de EEUU sugirió que el intento de asesinato de Serguéi Skripal y su hija Yulia es parte de una estrategia del Kremlin para dividir a Occidente mediante operaciones encubiertas y luego fomentar la duda y el desacuerdo sobre quién es el responsable.

"No estoy seguro de cómo pueden decir eso con la cara seria. Están haciendo cosas que creen que pueden ser luego negadas. Así intentan romper la unidad de la alianza occidental, la OTAN", dijo James Mattis en el Pentágono en declaraciones a la prensa.

© REUTERS/ Francois Lenoir Más de 25 países de la OTAN expulsan a diplomáticos rusos por el caso Skripal

El general retirado no identificó la sustancia neurotóxica, más allá de llamarla "arma de destrucción masiva", pero el Gobierno británico la denominó Novichok, un agente nervioso de categoría militar. Al tiempo que la mayoría de los países del bloque ha aceptado la versión de Londres, el líder opositor británico, Jeremy Corbyn, ha expresado dudas de que Putin estuviese detrás del envenenamiento, sugiriendo, a modo de ejemplo, que podría haber sido trabajo de "grupos cercanos a la mafia".

Por su parte, el Departamento de Estado de EEUU dice no haber recibido ninguna prueba por parte del Reino Unido que involucrase al Gobierno de Rusia en el caso. Sin embargo, no ven ninguna razón para no creer que el Kremlin estuvo detrás del incidente en Salisbury.

"El Reino Unido es nuestro aliado. Y cuando el Reino Unido nos dice que ellos tienen pruebas, que saben que Rusia es responsable de eso, tenemos todos los motivos para creerles", afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, culpabilizó a Londres de usar el caso Skripal para "azuzar aún más la campaña antirrusa en el espacio mediático occidental". El embajador de Rusia en el Reino Unido, Alexandr Yakovenko, acusó a Londres de violar la Convención de Viena, que estipula los mecanismos jurídicos internacionales para la investigación de casos de ataques similares.